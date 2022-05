Nación analiza avanzar con nuevas subas en los derechos de exportación

Tal como había adelantado Ecos365, las retenciones vuelven a la agenda política. Es que el Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sigue con la idea fija de subir los derechos a las exportaciones de granos (trigo, maíz y girasol). Aunque esta iniciativa es resistida por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, trascendió que el ministro de Economía, Martín Guzmán, estaría de acuerdo en concretar un aumento.

Según señalaron a Ámbito fuentes en la Casa Rosada, la mirada está puesta en el trigo, ya que estimaciones internacionales estiman que la demanda mundial superará con creces a la producción, lo que seguirá manteniendo sostenido el precio.

Al respecto, se señala que el Poder Ejecutivo cuenta con la facultad legal de subir 3 puntos las retenciones al trigo, maíz y soja (por la ley 27541 de Solidaridad social y reactivación productiva) sin pasar por el Congreso.

La previsible suba de los gravámenes a las ventas externas de materias primas tiene un doble objetivo. Por un lado, permitiría acercar recursos a las arcas del Estado, en momentos en que el déficit tiende a superar la meta comprometida ante el FMI.

Se calcula que sólo en abril el resultado primario habría sido negativo en unos 200.000 millones de pesos, cuando el déficit no debería superar los 344.000 millones en todo el segundo trimestre.

Al mismo tiempo, según Ámbito, el aumento en los derechos de exportación serviría para limitar la suba de los precios internos. Al respecto, tras el 6% de suba en el índice de abril, las consultoras privadas creen que mayo puede tener un piso de 5%, con el rubro alimentos avanzando en torno de 6%.

El proyecto de Feletti

Según se conoció, el funcionario busca llevar las retenciones de trigo de 12 al 25%, las de maíz del 12 al 20% y girasol de 7 al 15%. Sin dudas, todo ocurre en medio de una interna feroz que mantiene enfrentados a quienes responden a Cristina Fernández de Kirchner y al presidente, Alberto Fernández.

En este escenario, la Mesa de Enlace salió al cruce rápidamente para manifestar su rechazo a una posible suba de los DEX. “Feletti tiene que entender que las retenciones son inconstitucionales e ilegales y que la manera de ir solucionando los problemas de Argentina, es con medidas que favorezcan la producción y la creación de puestos de trabajo”, aseguró el presidente de Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

Otro de los dirigentes que le apuntó al funcionario fue el presidente de CONINAGRO, Carlos Iannizzotto. En sus redes sociales, el mendocino expresó: “que [Feletti] insista con el despropósito que sugiere su idea de aumentar retenciones no hace más que confirmar que no entiende cómo funciona la economía. Los productores ya no toleramos ideas confiscatorias y medidas fiscalistas. ¿Hasta cuándo tanta impericia y necedad?”, manifestó.