Negocios de la semana: se reactiva Oroño, inversión en medicina veterinaria y controles locales de precios

Oroño se prepara para una nueva ola de aperturas gastronómicas

Al ritmo de nuevas propuestas, el clásico Boulevard Oroño experimentó un cambio en la fachada de varios de sus más llamativos locales. El año pasado, Ecos365 publicó un informe donde se relataban algunos de los proyectos que comenzaron a levantarse en diferentes esquinas clave del tradicional Boulevard. Las obras, que en ese entonces eran incipientes, hoy se encuentran en estadíos avanzados o atravesando su recta final para abrir de cara a la temporada otoño/invierno. Mirá la nota completa acá.

Se creará en Rosario la primera federación local de centros comerciales

Referentes de los principales centros comerciales a cielo abierto de Rosario se unieron para conformar una federación local con personería jurídica propia que pasará a nuclearlos. Será la primera de su tipo en el interior del país. Mirá la nota completa acá.

Empresa santafesina que llega a 50 países ya tiene un plan de inversiones hasta 2026

Se trata de Over, una firma familiar líder en medicina veterinaria radicada en la localidad de San Vicente. Con 40 años de trayectoria y una fuerte impronta exportadora, en los próximos cuatro años tiene previsto lanzar al mercado 30 productos innovadores. Mirá la nota completa acá.

Biotech rosarina fue fichada por aceleradora en la que invierte Bill Gates

La aceleradora de startups en biotecnología y ciencias de la vida más grande del mundo, Indiebio, fichó a la novedosa firma rosarina Argentag para respaldar financieramente y con know how su desarrollo. No sólo eso, sino que le abrió el abanico para presentar su tecnología en Silicon Valley, facilitando la llegada de aportes de inversores de peso, y agilizando notablemente su llegada al merado. De hecho, se espera que este año haya novedades al respecto. Mirá la nota completa acá.

Rosario tiene 30% más espacios gastronómicos que hace una década, pese a la crisis de la pandemia

Rosario cuenta actualmente con 1748 establecimientos gastronómicos, un 30% más que hace una década. Más allá de este crecimiento en el largo plazo, el sector recién se está recuperando de la fuerte crisis que le provocó la pandemia, y pide extender beneficios fiscales para terminar de estabilizarse. Mirá la nota completa acá.

Talento local para el desarrollo de plantas resistentes a heladas

Dos santafesinos integran un equipo de científicos que logró identificar un grupo de genes capaces de mejorar la capacidad vegetal para resistir el frío. El descubrimiento podría tener futuras aplicaciones biotecnológicas en el sector agro, protegiendo a las plantaciones contra las heladas. Mirá la nota completa acá.

Controles de precios: la Provincia apoya una auditoría a toda la cadena productiva

El ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, consideró necesaria revisar la cadena completa de producción, distribución y comercialización de algunos alimentos para frenar la escalada inflacionaria registrada en las últimas semanas. Por otro lado, reiteró su rechazo a la suba de retenciones a derivados de la soja. Mirá la entrevista completa acá.

Almaceneros rosarinos confían en la llegada de Precios Cuidados para sus negocios

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, adelantó el ayer que este miércoles dará a conocer medidas puntuales tendientes a favorecer a los comercios de cercanía. “Estamos viendo una disparada enorme de precios que nos parece inaceptable”, disparó ante los aumentos que empresas alimenticias realizaron durante el fin de semana, luego de que el Gobierno anunciará la famosa "guerra contra la inflación". Mirá la nota completa acá.

Cuánto piensa recaudar Guardati Torti con las ventas de su inmueble y de acciones Matba-Rofex

En el marco del concurso preventivo, Guardati Torti solicitó a la Justicia una prórroga en el periodo de exclusividad, autorización para la venta de acciones Matba-Rofex y una nueva audiencia de conciliación. Mirá la nota completa acá.

El Banco Central flexibilizó los pagos de las importaciones de fertilizantes y fitosanitarios

Las empresas agrícolas podrán financiar parte del incremento anual de sus importaciones de fertilizantes y fitosanitarios, como mínimo, por 90 días corridos a contar desde el registro de ingreso aduanero, cuando el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) les haya asignado la categoría B. Esta flexibilización para el sector la determinó el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) teniendo en cuenta el ciclo habitual del comercio de esta actividad. Mirá la nota completa acá.