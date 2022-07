Netflix confirmó que lanzará un plan low cost: ¿cuándo estará disponible?

Netflix tomó la determinación de cobrar un extra por cada hogar adicional debido a la pérdida de suscriptores que sufrió en el primer trimestre, por la que culpó a las cien millones de cuentas compartidas a nivel mundial. Sin embargo, en busca de recaudar más dinero y frenar la sangría, la plataforma confirmó que lanzará un plan low cost que verá la luz en 2023 en algunos países, aunque aún no se sabe en cuáles.

“Probablemente comenzaremos en un puñado de mercados donde el gasto en publicidad es significativo. Como la mayoría de nuestras nuevas iniciativas, nuestra intención es implementarlo, escuchar y aprender, e iterar rápidamente para mejorar la oferta”, comentaron según el sitio Deadline.

De qué se trata el plan low cost de Netflix

En ese sentido, el plan low cost con anuncios no permitirá acceder a todo el catálogo, o por lo menos no en su inicio y además, tendrá publicidad. “Hoy, la gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix, podemos incluirlo en el plan con anuncios”, afirmó el coCEO de Netflix, Ted Sarandos.

“Hay algunas cosas que no, sobre las que estamos hablando con los estudios, pero si lanzamos el producto hoy, los miembros en el plan de anuncios tendrían una gran experiencia. Eliminaremos contenido adicional, ciertamente no todo, pero no creemos que sea un freno material para el negocio”, agregó.

Como resultado, esta iniciativa buscar frenar la importante baja de suscripciones que se presentaron, calculándose 200.000 cancelaciones durante el último trimestre del 2022. Además, este martes, luego de la noticia que afectará a Argentina a partir del próximo mes, la plataforma también perdió 970.000 suscriptores adicionales.