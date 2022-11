Netflix está preparando un nuevo juego para la computadora de escritorio

Netflix quiere hacer algo más que juegos móviles. Tal como lo detectó Mobilegamer.biz , la compañía recientemente publicó ofertas de trabajo para un director de juegos, director de arte y director técnico en su estudio de juegos recientemente anunciado en Los Ángeles , junto con roles como productor e ingeniero, para un proyecto descrito como “una marca- nuevo juego AAA para PC”. Dado que es un proyecto no anunciado, no hay muchos detalles más allá de eso. Pero en la lista de directores de juegos, Netflix dice que está buscando un "líder creativo de uno de los juegos originales desarrollados internamente de la primera generación de Netflix".

El deseo de Netflix de expandirse a los juegos no es nuevo, pero los esfuerzos de la compañía hasta ahora se han centrado en gran medida en el espacio móvil. Los juegos se agregaron a la aplicación móvil de Netflix en noviembre pasado y, desde entonces, la compañía ha lanzado títulos notables como Lucky Luna , Into the Breach y Desta: The Memories Between , con docenas más en desarrollo . Netflix también adquirió desarrolladores como Boss Fight Entertainment y Night School Studio para reforzar sus esfuerzos. (Dicho esto, parece que la mayoría de los suscriptores aún no han incursionado en las adiciones de juegos ).

Sin embargo, el mes pasado, el vicepresidente de juegos de Netflix, Mike Verdu, insinuó la expansión a la PC, junto con otras vías como los juegos en la nube. “Estamos explorando muy seriamente una oferta de juegos en la nube para que podamos llegar a los miembros en televisores y PC”, dijo. “Vamos a abordar esto de la misma manera que lo hicimos con los dispositivos móviles, que consiste en comenzar de a poco, ser humilde, ser reflexivo y luego construir. Pero es un paso que creemos que deberíamos dar para conocer a los miembros donde están en los dispositivos donde consumen Netflix”.