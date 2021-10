Netflix sumó dos nuevas funciones para su aplicación de celular

Desde el año pasado habíamos visto cómo Netflix había implementado una serie de curiosas y nuevas funciones que parecían esforzarse en mantener fresca la dinámica de consumo de contenidos en la plataforma.

En especial considerando que existe esta situación de la que todos hemos sido víctimas en la plataforma de streaming. En donde el catálogo disponible es tan amplio y variado que simplemente a veces no sabemos qué ver.

Pensando en ese dilema el servicio había implementado en distintos modelos de Smart TV un par de divertidas funciones que ayudaban a solucionar ese conflicto con una selección rápida. Y ahora por fin los usuarios de Android podrán disfrutar de la experiencia.

En la más reciente actualización de la app de Netflix para Android se ha integrado la posibilidad de habilitar las funciones de Fast Laughs y Play Something.

De manera que a partir de este 5 de octubre de 2021 ambas opciones han comenzado a ser liberadas de manera gradual, iniciando en distintos territorios del planeta como Australia, Canadá, Estados Unidos y Malasia entre otros.

Fast Laughts toma el espíritu de TikTok y lo integra con el catálogo de Netflix. Con una interfaz de reels de videos cortos, en donde vemos clips seleccionados de las distintas series y películas en el catálogo de Netflix diseñados para pasar el tiempo y hacernos reír un rato.

Un punto interesante es que integra muchas escenas de especiales de comedia Stand-up, lo que garantiza las risa, y encima permite compartir los clips a través de plataformas como WhatsApp, Instagram o Snapchat. Lo que permite un pretexto perfecto de interacción con tus contactos.

Por su parte Play Something es un botón de reproducción aleatoria en donde el algoritmo de la plataforma entra en acción y elige un título para visualizar de inmediato en cuando se presiona. La función está diseñada especialmente para quienes no saben qué ver pero no desean pasar por el proceso de recorrer el catálogo.

Ambas novedades están siendo liberadas en la app de Netflix para Android de manera gradual a nivel mundial. De manera que es sólo cuestión de tiempo para que llegue a naciones de América Latina.