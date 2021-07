Novedades que traen las nuevas actualizaciones de WhatsApp

La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, incorporará nuevas funciones que son similares a las que utilizan sus competidores. Imágenes y videos que se eliminarán por sí solos después de abrirlos, fotos que no perderán su calidad al ser enviadas, la opción de utilizar la aplicación en varios dispositivos a la vez y el nuevo “Modo Vacaciones”.

En este momento, Whatsapp está desarrollando pruebas con su versión beta que es para determinados usuarios que ensayan las nuevas funcionalidades y realizan sugerencias en base a sus experiencias. Estas novedades fueron confirmadas por el propio Mark Zuckerberg, CEO de Facebook —propietaria de WhatsApp—, a principios del mes de junio al portal especializado WABetaInfo.

En los próximos meses se irán sumando las siguientes funciones y serán para el uso de los 2.000 millones de usuarios activos en la plataforma más exitosa de mensajería instantánea:

Ver una vez

Esta función le aparecerá a los usuarios cuando elijan enviar un archivo (imagen o video) para compartir. Aparecerá el icono de un “número uno” junto a la flecha verde para enviar el mensaje. Servirá para que la imagen o el video se puedan ver solo una vez y luego desaparecerán eliminandose.

Calidad audiovisual

En este momento, las fotos y videos que uno comparte por WhatsApp pierden la calidad, por ende se buscan otros mecanismos como AirDrop, Bluetooth o e-mail y es un defecto de la aplicación. Por esta razón, la aplicación está trabajando en un desarrollo que permitirá enviar los archivos sin perder la calidad.

Con esta función, los usuarios podrán elegir tres opciones de calidad en los ajustes de almacenamiento y datos para recibir videos y fotografías en sus chats. La “versión automática” es la que será recomendada por la aplicación. Luego habrá una opción para enviar utilizando la mejor calidad que se llamará tal cual: “mejor calidad”. La tercera opción es variable y también estará la opción de “ahorro de datos” donde se comprimirá el archivo y le bajará la calidad como lo hace ahora.

Multidispositivos

El multidispositivo permitirá a los usuarios hacer uso de WhatsApp en cuatro dispositivos a la vez sin necesidad de que el dispositivo principal esté encendido o con internet. También se le sumará la opción de bajar la aplicación a tabletas electrónicas como el iPad que hasta ahora no lo permitían. Actualmente, puede utilizarse en teléfonos y computadoras y no más de dos a la vez, siempre y cuando el celular esté cerca y conectado.

“Modo Vacaciones”

La aplicación tiene la función de archivar chats para que no aparezcan en la página de inicio de la plataforma. Con la nueva actualización se permitirá archivar los chat y no volver a tener noticias del mismo hasta que el usuario lo vuelva a desarchivar. De esta manera, los usuarios podrán ocultar sus chats de trabajo durante sus descansos con la garantía de que no serán molestados por las notificaciones.

Esta opción ya se encuentra disponible para Android, para el sistema operativo de IOS (App Store) aún no hay novedades.

Además de las oportunas novedades, el servicio de mensajería realizó un comunicado desde su página web en el que anunciaba que WhatsApp cuenta con un política de tolerancia cero frente a las apps de terceros que modifican el funcionamiento original. De esta forma, ponen al usuario que realiza estas modificaciones en riesgo de perder su cuenta.

En un primer momento las cuentas serán sometidas a una suspensión temporal y, en caso de que los usuarios persistan, su cuenta podría ser suspendida permanentemente. La recomendación es descargar la aplicación desde las tiendas oficiales Google Play y App Store.