"Nunca defraudaré a los agricultores": Trump promete ayuda y se reunirá con Xi Jinping

En un comunicado difundido este miércoles a través de su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que se reunirá con el presidente chino Xi Jinping dentro de aproximadamente cuatro semanas, y adelantó que el tema de la soja jugará un rol central en las negociaciones.

Trump acusó a China de “retener compras” de soja por razones de negociación y aseguró que parte de los ingresos recaudados por aranceles serán destinados a asistir a los productores afectados. “Tomaremos una pequeña porción de esos ingresos y ayudaremos a nuestros agricultores”, afirmó.

Los agricultores de soja, bajo presión

La decisión tiene lugar en un contexto de fuerte tensión comercial entre EE. UU. y China. Los agricultores estadounidenses —especialmente los de soja— han denunciado pérdidas ante la caída de compras por parte de Pekín y el impacto de los aranceles recíprocos.

En septiembre, Trump ya había adelantado su intención de usar ingresos arancelarios para subsidiar a los agricultores mientras los efectos de sus políticas comerciales no se materialicen. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha dicho que ya se evalúan esquemas similares a los subsidios otorgados durante su primer mandato, aunque eso requiere aprobación del Congreso.

Con la reunión prevista para finales de octubre o comienzos de noviembre, los productores de soja seguirán de cerca las gestiones, pues de ellas podría depender la reactivación de exportaciones estratégicas hacia China.