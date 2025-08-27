Nvidia muestra cifras históricas, pero su débil proyección golpea a Wall Street

Nvidia presentó este miércoles 27 de agosto sus resultados del segundo trimestre fiscal 2026, correspondientes al período finalizado el 27 de julio. La empresa de semiconductores, líder en procesadores gráficos y aceleradores para inteligencia artificial, volvió a superar las expectativas del mercado con cifras históricas.

Los ingresos alcanzaron US$ 46.700 millones, un 56% más que hace un año y 6% por encima del trimestre previo. El negocio de Data Center, impulsado por la demanda global de chips para IA, aportó US$ 41.100 millones, también con un crecimiento interanual del 56%. En tanto, la ganancia por acción ajustada (EPS) se ubicó en US$ 1,05, por encima de los US$ 1,01-1,02 esperados por los analistas.

A pesar del sólido desempeño, la reacción del mercado fue negativa. En operaciones posteriores al cierre de Wall Street, las acciones de Nvidia cayeron entre 2,4% y 5%. La principal preocupación de los inversores fue la ausencia de ventas de su chip H20 en China, debido a restricciones comerciales, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento. La compañía aclaró que liberó inventario por US$ 180 millones de ese modelo hacia otros destinos, pero no incluyó a China en su guía de resultados futuros.

De cara al tercer trimestre, Nvidia proyectó ingresos de US$ 54.000 millones ±2%, por encima del consenso del mercado (US$ 53.140 millones). Además, anunció un nuevo programa de recompra de acciones por US$ 60.000 millones, buscando dar confianza a los accionistas.

En el mercado general, el S&P 500 cerró la jornada con un alza del 0,2% en máximos históricos, mientras el Dow Jones y el Nasdaq avanzaron 0,3% y 0,2%, respectivamente. Sin embargo, la volatilidad en torno a Nvidia, hoy la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo, opacó parte del optimismo.

El desempeño de la compañía sigue marcando el pulso de la narrativa sobre la inteligencia artificial en los mercados financieros. Para los analistas, la fortaleza de la demanda global sostiene la tendencia, pero los riesgos regulatorios y comerciales, especialmente en Asia, podrían frenar el rally.