Organizaciones empresariales repudiaron los hechos violentos en Jujuy

El Grupo de los 6 (G6) que reune a las principales organizaciones empresariales emitió un comunicado donde "condenan los hechos violentos que se vienen registrando en la provincia de Jujuy". El mensaje de los empresarios se da en el marco de la represión que el gobernador Gerardo Morales habilitó en esa provincia contra las manifestaciones que pedían se detenga la reforma constitucional.

El G6 agrupa a la banca argentina (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), el comercio (Cámara Argentina de Comercio), la construcción (CAMARCO), el campo (Sociedad Rural Argentina) y la industria (UIA).

"De esta manera adhieren al comunicado de la Federación Productiva de Jujuy, la Sociedad Rural jujeña, la Unión Industrial de Jujuy donde se mostró profunda preocupación por los hechos de violencia y la creciente conflictividad que están ocurriendo en la provincia", expresaron las cámaras empresariales y agregaron: "El G6 destaca, como siempre, la importancia del diálogo como única vía para la resolución de conflictos, respetando el derecho legítimo a la protesta pacífica y el respeto por el derecho a circular libremente y llevar a cabo las actividades diarias de los ciudadanos".

Por su parte, la Cámara de Comercio cuestionó los "actos de vandalismo" en la provincia de Jujuy y pidió que cualquier disconformidad "se exprese por carriles constitucionales". "Expreso mi más enérgico repudio a los actos de vandalismo registrados en Jujuy", dijo el titular de la entidad, Mario Grinman.

Dijo que "si hay aspectos de la reforma constitucional que no satisfacen a cierto sector, la disconformidad debe expresarse por carriles institucionales. Nada justifica los hechos de barbarie que hemos observado". Sostuvo que "el disenso es bienvenido; nadie pretende uniformidad de pensamiento en una sociedad libre. Lo que no podemos aceptar en modo alguno es la violencia".

Grinman consideró que "la pluralidad de opiniones es enriquecedora; las distintas miradas no solo deben tolerarse, sino que también deben alentarse, pues nos hacen crecer como sociedad. Pero lo que no podemos permitir de ninguna manera es que los violentos e inadaptados atenten contra nuestro sistema republicano y nuestro modo de vida democrático". "Los argentinos queremos vivir 'en unión y libertad', tal como versa el lema de las primeras monedas patrias. No vamos a aceptar que un pequeño grupo de bárbaros mancille esos valores", advirtió.