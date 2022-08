Otra vez sopa en Chicago: segunda jornada con fuertes bajas para la soja y los cereales

En el mercado de Chicago, los futuros de commodities agrícolas finalizaron la rueda con cotizaciones negativas

Los contratos de trigo ajustaron con mermas como consecuencia de las tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión y de la continuación de los envíos de cereal ucraniano. Así, el cereal cerró el martes en US$ 293 para la posición más cercana y en US$ 301 para la posición Diciembre.

Por su parte, el maíz presentó bajas por el efecto contagio de las disminuciones de los demás cultivos, al tiempo que también fue presionado negativamente por las exportaciones de Ucrania.. El cereal cerró en US$ 267 para la posición más cercana y en US$ 266 para la posición Diciembre.

Finalmente, la soja registró caídas por el mantenimiento del estado del cultivo en EE. UU, mientras que las lluvias que se dieron en el Medio Oeste norteamericano también apoyaron la tendencia bajista. De esta manera la oleaginosa cerró en US$ 555 (Septiembre) y US$ 526 (Noviembre).

Qué ocurrió en la plaza local

En la jornada del martes en el mercado físico de granos local se observó un nivel de operatoria similar al del lunes, mientras que se registraron cotizaciones abiertas entre estables y alcistas.

En el mercado del trigo se presentó un número estable de compradores, mientras que se dieron subas en las posiciones correspondientes a la campaña actual. Por el trigo con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 280/t, resultando en un alza de US$ 5/t entre ruedas para ambas posiciones.

Para el maíz tuvimos valores abiertos mayoritariamente superiores a los de ayer, en posiciones de las dos campañas comerciales activas. Por el cereal disponible tuvimos ofertas que se mantuvieron en US$ 225/t, mientras que la posición contractual y septiembre se encontraron en US$ 225/t, implicando una suba de US$ 5/t entre ruedas para la primera de estas posiciones

Finalmente, para la soja se contó con un mercado sin ofrecimientos por mercadería con entrega contractual al tiempo que se registraron valores estables entre ruedas. En este sentido, por soja con descarga inmediata y para las fijaciones de mercadería, sobre el cierre de la jornada se alcanzaron valores de $ 52.600/t, ubicándose en igualdad de condiciones con los valores de ayer.