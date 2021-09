Otro club se suma a la ola de pagar con criptomonedas

El Club Deportivo y Mutual Leandro N. Alem se suma a la ola de las criptomonedas y comenzará a pagarles a sus profesionales con criptomonedas. Así lo confirmaron desde el club, y se suma a la noticia de que Deportivo Español también utilizarían este medio de pago como premios para sus futbolistas.

Daniel Etcheverry, dirigente del Lechero y encargado de llevar el proyecto adelante, habló con Olé sobre cómo instauraron esto, las capacitaciones a los futbolistas y los beneficios que tienen.

“Yo me dedico a operar en cripto y me parecía innovador conectarlo con el deporte. Es algo que ya está en el resto del mundo, pero muchos no lo conocen y me parecía algo muy positivo para una disciplina tan popular”, explicó Etcheverry respecto de esta propuesta que presentó en la dirigencia y continuó: “Lo que tienen las criptomonedas es que no hay ningún ente regulatorio, se trata de usuario a usuario. El único que regula es la red Blockchain, que es más seguro que cualquier banco”.

El caso es que al meterse en el mundo de las criptomonedas, Alem (va último en el Clausura, con apenas cinco puntos en ocho partidos, y en la tabla general también aparece en el fondo) dividió en etapas el desarrollo de la capacitación para los futbolistas. En la primera, fueron tres jugadores a quienes se les explicó que su primera paga sería 100% a través de una moneda llamada r-doc. Este dinero se lo depositan en la billetera virtual Defiant.

Es importante remarcar que cada r-doc está respaldado por un dólar (esto quiere decir que por un r-doc = 1 u$s). “Y, la verdad que fue algo sorpresivo para nosotros. No entendemos mucho del tema, pero siempre tomamos todo lo que sea para nuestro bien. Ya al estar hace varios años en el club uno va queriendo progresar y lo tomamos por el lado de que es un ingreso”, cuenta el defensor Lautaro Costanzo, de 21 años, uno de los futbolistas que ya formaron parte de esta primera etapa, con Matías Medina y Santiago Alstitud.

En la segunda etapa, se tomó la decisión de incorporar a tres jugadores más del club. Y la idea es que puedan llegar a ser diez. “Ellos tienen tres opciones cuando reciben la paga: pueden sacar la plata cuando quieran, pueden comprar productos a través de Krypton market (el Marketplace donde pueden comprarse productos con criptomonedas) o intercambiar por una moneda fluctuante, por ejemplo, bitcoin”, explica el dirigente.

Etcheverry, de General Rodríguez, fue jugador del club y no cobraba viáticos. “Yo he estado en el lugar de ellos. Sé lo que es. Se les dice viáticos, pero es una ayuda económica. Y por eso se me ocurrió esto”. Además, agrega: “Uno les enseña los beneficios que tienen al guardársela, pero tienen toda la libertad para usarlas como ellos prefieran. La verdad es que en el club lo tomaron bien, al comienzo los dirigentes mucho no entendían. Pero lo tomaron bien porque es algo para sumar, porque para estos chicos es su primer sueldo, es algo que suma al club. Y ellos van entendiendo”.