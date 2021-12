Pablo Cáceres, de Banco Macro: "Hoy las fintech son más socias que competidoras"

Pablo Cáceres, gerente de la división Santa Fe del Banco Macro, aseguró que la pandemia los impulsó a acelerar una enorme renovación tecnológica que continúa en marcha, pero que ya les posibilita disponer de una plataforma que nada tiene que envidiar a las fintech. “Hoy estas firmas son más socias que competidoras”, aseveró. En una entrevista con Ecos365, analizó el impacto que generó la caída de varias corredoras de peso, comentó las proyecciones económicas que tienen para 2022 y adelantó hacia dónde se dirige la entidad.

- Durante la pandemia hicieron una fuerte renovación tecnológica, pero cuando habilitaron las reuniones retomaron con fuerza el encuentro presencial. ¿Por qué?

- Inicialmente nos pusimos en lo tecnológico acorde al nivel que exigía el mercado. Renovamos nuestra plataforma, y la seguiremos actualizando porque lo digital ya no se puede parar. Pero mientras íbamos preparando los sistemas, seguimos trabajando para retomar el encuentro con clientes ni bien la pandemia lo permitiera. Apuntamos muchísimas visitas, en una agenda muy intensa, porque queríamos volver a ver a la cara a nuestros clientes. Entendemos las relaciones no como una simple transacción comercial, sino que planteamos la posibilidad de charlar, de conocer las necesidades, porque es así como encontramos oportunidades de mejora, podemos entender lo que el cliente precisa, conectarlo con otro que puede ayudarlo y ofrecerle nuestros productos. Para un empresario, la compañía es su hijo y le encanta mostrarla, entonces en ese encuentro nos abrimos a todos a las posibilidades de negocios. Para mí no hay nada más lindo que visitar a un cliente.

- Este año Santa Fe tuvo un fuerte repunte económico en general, ¿cómo respondieron?

- Santa Fe remontó mucho en todos los rubros, y el banco se fue flexibilizando, mejorando sustancialmente las calificaciones. Apostamos a que esta mejora se mantenga y profundice en 2022, y esto hará que se necesite capital de trabajo para recomponer stock y materia prima, además de alguna línea de inversión. Por lo tanto estamos muy fuertes, trabajando para tener calificados a todos los clientes y cuando salga una línea concreta acorde a lo que requiera cada uno, ofrecerla de manera inmediata. Saldremos muy fuertes en el primer trimestre de 2022.

- ¿Cuál prevén que será la actividad en 2022?

El agro empuja, y lo seguirá haciendo en 2022, aunque posiblemente no al nivel de 2021, que tuvo muy buenos precios y muy buenos rindes. Es probable ahora venga una sequía, pero igualmente el campo está muy líquido, tiene capacidad de inversión y la volcará al mercado. Por su parte, la industria está muy bien también, produciendo a altos niveles, más allá de que en algunos casos faltan importaciones y también personal calificado.

- Desde el Banco Central están planteando una revisión de tasas al alza. ¿Cómo impacta esto en el negocio?

- El Central dice que deben ser positivas para depósitos, lo que encarece el crédito. Efectivamente en 2022 se vislumbran tasas algo más altas. No obstante las tasas acomodadas tienen subsidio del Estado y eso se va a mantener, para que empresas puedan financiarse por debajo de la inflación esperada.

- ¿De qué se trata la cartera para profesionales que sacaron? ¿Cómo es la relación con las fintech?

- Antes el profesional tenía una cartera propia y otra para el negocio. Ahora definimos un segmento con oficiales dedicados a un producto que puede gestionarse de manera conjunta. En cuanto a las fintech, el nivel de informalidad de Argentina es tan alto que se mantiene fuerte la presencialidad, y eso lo aportan los bancos, que además se modernizaron tecnológicamente. Hoy las fintech son más socios que competidores.

- Algunos bancos buscan avanzar con el cierre de sucursales. ¿Cuál es su postura?

- Nosotros mantenemos las sucursales que tenemos, y abrimos unidades de negocio donde aparecen oportunidades, como son los parques industriales. No vamos a abrir sucursales de más de 20 empleados, ahora son más chicas y ubicadas allí donde el cliente lo requiere. Lo que puede haber es un reacomodamiento, para distribuir mejor la presencialidad, pero no para achicar.

- En el último tiempo hubo una serie de cimbronazos financieros importantes vinculados con corredoras en Rosario. ¿Qué análisis hacen?

- La tentación de jugar en activos volátiles es muy grande, en un momento parecía que en Rosario todos eran financistas, pero lo cierto es que muchos no tenían respaldo. Yo creo que algunos más pueden caer todavía. En cambio los bancos están híper líquidos porque así lo exige la política monetaria del Banco Central, que además está saliendo a controlar a financieras que no están apalancadas en activos sólidos. Estos cimbronazos no son buenos para nadie, porque la gente se asusta.

¿Cómo es el plan que tienen con la corredora del banco?

Nosotros crecimos mucho en actividad en la plaza de Santa Fe a través de la sociedad de bolsa, porque la gente la identifica que está asociada al banco, igual que la corredora, y ven una espalda. Una cosa es perder un punto porque me cobran distinto y otra quedarte sin la venta de la cosecha o sin la inversión. Estamos trabajando integralmente con la corredora y con la sociedad de bolsa con buenos resultados. La corredora tiene un plan de largo plazo al igual que el banco, que ve en la actividad primaria del país como la gran riqueza nacional, y por eso se integra con distintos productos y servicios: el que te entrega el cereal, el que te garantiza la operación, te mejora la calificación. Con todo eso venimos creciendo en Banco Macro.