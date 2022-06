Para los acopiadores, el Gobierno "podría regalar el 100% del trigo" que se consume en el país

“Si no quieren retenciones ¿Qué proponen?”, dijo hace pocos días el presidente de la Nación, Alberto Fernández. En respuesta, la Federación de Acopiadores le pidió una audiencia y desarrolló una serie de argumentos.

En la carta de solicitud, firmada por el presidente de la entidad, Fernando Rivara, y enviada el 2 de junio con copia al Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, los Acopiadores expresaron: “en primer término, tenga Usted la tranquilidad de que la provisión interna de trigo y maíz no corre riesgo alguno. El Ministerio de Agricultura ha ordenado los llamados “volúmenes de equilibrio” que resguardan las cantidades de trigo y maíz necesarios para el mercado interno. Por ello, gracias al esfuerzo de los productores argentinos, Usted no tiene la preocupación de muchos otros mandatarios en asegurar el abastecimiento de los granos necesarios para su pueblo”, indicó la misiva

También informaron que los precios del trigo y maíz “ya están desacoplados en un 13% del mercado internacional”. Al respecto, señalaron que ese porcentaje está formado por el 12% de derechos de exportación y el 1% que se le resta a los productores por el fideicomiso voluntario de dudoso valor legal, realizado por el ex Secretario de Comercio Interior.

“Quizás Usted vea el precio del pan al público en unos 300 pesos el kilo y pretenda que sea más accesible para las familias de menores recursos. Sin dudas, coincidimos en esa mirada, pero no es el trigo el responsable del precio del pan. En efecto se necesitan 1,1 kilos de trigo para hacer 1 kilo de pan. Hoy 1,1 kilos de trigo cuestan, aproximadamente, 48 pesos y 1 kilo de pan vale 300 pesos. O sea que el trigo es responsable del 16% del valor del pan. Hay un 60% de costo de panaderías y 24% de impuestos. Sin embargo, no escuchamos a ningún funcionario hacer referencia alguno de estos costos”, reflexionaron.

Si realmente se quiere encontrar una solución verdadera, los acopiados remarcaron la necesidad de incorporar al debate el aumento no previsto de recursos que tendrá el Estado vía derechos de exportación por el incremento de los precios agrícolas. “Solamente por el aumento de los precios internacionales y con las actuales retenciones, el Gobierno tendrá US$ 2.000 millones más de los que se habían presupuestado”, advirtieron. Y sugirieron: “con lo cual, si su gobierno quisiera podría hasta regalar el 100% del trigo para consumo en la Argentina y todavía le seguiría sobrando dinero porque –insisto- al momento que el Ministerio de Economía calculó el presupuesto, este aumento no estaba contemplado”.

Por último, Rivara concluyó: “le reitero que estos son números, no relatos. Estos datos de la realidad demuestran, a las claras, la necesidad de que su gobierno estimule y solicite a los productores que siembren la mayor cantidad de trigo posible, porque por cada tonelada extra que se coseche y se exporte habrá más recursos para toda la Argentina, no sólo para subvencionar alimentos básicos, también tendrá recursos extras para pagar gastos corrientes gracias al sector agroindustrial”.