Paritarias en 2021: el Gobierno planea aumentos porcentuales a largo plazo

El ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, señaló que el Gobierno planea realizar acuerdos paritarios más largos, e incluso con algún acuerdo de revisión según el plazo que se tome, con los gremios que nuclean a los trabajadores estatales. La intención es ir dejando de lado la suma fija y comenzar a acordar aumentos porcentuales como ocurrió en la última paritaria.

El próximo cuatro de febrero es la fecha del primer encuentro con los gremios. El funcionario destacó a Aire de Santa Fe que lo que se mira en los acuerdos de salario paritarios es la inflación y costo de vida: “Esas son las dos variables y así fue en el último aumento, se calculó sobre lo que se percibió en noviembre donde quedó incorporado lo que se percibió en agosto, los aumentos son sobre el último haber percibido”.

También aclaró que las sumas fijas otorgadas quedan en el recibo de sueldo y contarán para los próximos cálculos. Según informó, para el acuerdo de marzo el parámetro que se va a tomar es el de la inflación anual y si se habla de porcentual se tomará el de los haberes que se percibieron el mes anterior. Se tendrán en cuenta los salarios de diciembre, enero y febrero.

“No quiero arriesgar un número porque no conversamos con los gremios y adelantar ideas no va ayudar a la conversación”, concluyó el funcionario.

En cuanto al Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), Pusineri manifestó que son los únicos con quienes no llegaron a un acuerdo. “Hay 11 gremios con los que nos pusimos de acuerdo, éste el único gremio con el que no; y no es de ahora, nos consta que con este gremio nos cuesta llegar a un entendimiento”, precisó.

Pusineri también aclaró que los acuerdos realizados con las entidades gremiales se trasladarán a los jubilados.