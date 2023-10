Paro bancario: Trabajo dictó conciliación obligatoria y se levantó la medida

El Ministerio de Trabajo dictó este jueves la conciliación obligatoria y quedó suspendido el cese de tareas por 24 horas dispuesto para este viernes en los bancos Santander, Galicia, Supervielle.

Así lo confirmó la Asociación Bancaria, a través de un comunicado, en el que se destacó que el viernes al mediodía habrá una audiencia en la sede de la cartera Laboral "para iniciar las conversaciones correspondientes con los bancos denunciados".

El miércoles, el consejo directivo de la Asociación Bancaria (AB) había anunciado un paro de 24 horas para este viernes en los bancos Santander, Galicia y Supervielle. Con esta medida de fuerza, las actividades en las tres entidades crediticias iban a quedar paralizadas durante tres días, teniendo en cuenta el fin de semana.

En esa oportunidad, el sindicato explicó que "venimos planteando a los responsables del Santander, Galicia y Supervielle que no se están respetando una serie de medidas laborales al tiempo que no atienden las demandas laborales que no son un capricho gremial, sino la necesidad de prestar un servicio completo a los clientes".

El sindicato denunció desde el cierre de sucursales hasta el incumplimiento del convenio colectivo. El gremio que lidera Sergio Palazzo, destacó que "se detectó el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 18/75, la práctica desleal en el medio de la negociación paritaria y la tercerización de tareas".