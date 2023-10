Paro bancario: conflicto gremial frena la actividad en Santander, Galicia y Supervielle

El consejo directivo de la Asociación Bancaria (AB) anunció un cese de tareas por 24 horas para este viernes en los bancos Santander, Galicia y Supervielle, por una serie de demandas laborales. Con esta medida de fuerza, las actividades en las tres entidades crediticias quedarían paralizadas durante tres días, teniendo en cuenta el fin de semana.

El sindicato explicó que "venimos planteando a los responsables del Santander, Galicia y Supervielle que no se están respetando una serie de medidas laborales al tiempo que no atienden las demandas laborales que no son un capricho gremial, sino la necesidad de prestar un servicio completo a los clientes".

El gremio indicó que "como venimos denunciando desde hace tiempo en distintos bancos, se ha comprobado el cierre de sucursales que están llevando adelante en el Santander, el Galicia y el Supervielle" y remarcó que "a esto se suma la falta y disminución permanente de la dotación de personal".

La Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, destacó que "se detectó el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 18/75, la práctica desleal en el medio de la negociación paritaria y la tercerización de tareas".

En un comunicado que firma el Secretariado Nacional, indicaron que "realizamos la correspondiente denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, con los puntos expuestos precedentemente".

Desatado el conflicto con el anuncio de las medidas de fuerza, la cartera laboral conducida por Raquel "Kelly" Olmos, podría dictar la conciliación obligatoria para evitar el paro y encauzar las negociaciones.

Los empleados bancarios, duros con las declaraciones de Javier Milei

Las declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, recomendando a la población a "no invertir en plazos fijos", y calificar a la moneda nacional como "excremento", generaron la inmediata reacción de La Bancaria, que lo responsabilizó por pretender generar "una crisis financiera de proporciones".

Además, lo definió como un "irresponsable que hace "terrorismo electoral" y recordó que "días antes, en otra afirmación temeraria y dolorosa para el bolsillo de los argentinos, dijo que mientras más alto el dólar más fácil sería dolarizar la economía".

El gremio afirmó que "ambas afirmaciones no son casuales y tienen una clara intencionalidad que es generar zozobras en la sociedad y provocar deliberadamente una crisis financiera de proporciones, lo que afectaría no solo los puestos de trabajo de miles de trabajadoras y trabajadores bancarios, así como también generar una crisis en el sistema financiero".