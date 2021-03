Paseos comerciales céntricos abrirán este jueves en horario corrido

La creciente suba de contagios acompaña un clima de malestar entre muchos comerciantes que ven con miedo la posibilidad de sufrir nuevas restricciones en su actividad. Y es que pese al verano, las fiestas y los esfuerzos del sector por atraer el consumo con promociones y descuentos, la caída en las ventas es notable y muchos negocios necesitan mejorar su performance si quieren seguir abiertos y resistir la segunda ola de coronavirus que ya comenzó a sentirse en el país.

Según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas registraron en febrero una caída interanual de 6,5% y en el primer bimestre del año acumulan un retroceso de 6,1%. De hecho, solo el 30% de las tiendas vieron incrementar sus ventas en la comparación anual de febrero, mientras que un 53% de los comercios experimentaron bajas.

De los once sectores relevados, "Juguetería y artículos de librería" fue el rubro que más retrocedió con un derrumbe de 14,8%, pese al inicio de las clases presenciales. Otros rubros afectados fueron el de "Calzado y Marroquinería", con una baja anual del 9,1% y el sector textil que cayó un 7,6%. Mientras que “ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción” registró la menor caída con una contracción de 2,8 por ciento.

Ante este panorama, paseos comerciales de toda la ciudad acordaron abrir este jueves primero de abril en horario de corrido, motivados por el buen clima que se espera para los próximos días y la llegada de turistas en el marco de Semana Santa. Vale recordar que no se trata de un feriado, sino de una fecha "no laborable" en donde siempre queda a criterio de cada comerciante definir si abría o no su local.

"Nosotros mandamos a consultar a nuestros socios y el 95% de ellos señaló que su intención era abrir el jueves"

A la iniciativa de apertura adhirieron el Paseo comercial Calle San Luis, Paseo del siglo y peatonales Córdoba y San Martín, aunque también centros comerciales barriales como Echesortu y Empalme Graneros.

"Generalmente abrir el Jueves Santo queda a criterio de cada comerciante y mucho en otras oportunidades optaban por hacerlo en horario reducido, es decir, medio día. Este año, sin embargo, por la necesidad de ventas que hay casi todos entendieron que no es época de cerrar locales y van a atender normalmente", señaló a Ecos365 Nelson Graells, al frente de la cadena Sport 78 y presidente de la Asociación Amigos Peatonal Córdoba.

Este año, los titulares de los principales paseos comerciales tomaron la decisión de dialogar en conjunto para definir una estrategia común de funcionamiento y comunicarla a sus respectivos negocios. En este sentido, Graells precisó que calle Córdoba es de algún modo la referencia comercial para otros espacios: "otros paseos me empezaron a consultar sobre cómo íbamos a trabajar en la peatonal. Nosotros mandamos a consultar a nuestros socios y el 95% de ellos señaló que su intención era abrir el jueves.

Desde el Centro Comercial calle San Luis, su titular Miguel Ángel Rucco, destacó que la situación económica derivada de la pandemia, la caída en las ventas y la alta tasa de desempleo, son factores que impulsan a los comercios a tomar acciones en conjunto

"La mayor parte de los comerciantes considera que no se puede perder un día de ventas, es por eso que hemos decidido que nuestro centro comercial permanezca con sus locales abiertos el próximo jueves en horario habitual", señaló Rucco.

Por su parte Silvia Bozzi, referente del Paseo del Siglo, precisó a Ecos365 que hay comerciantes que incluso barajan abrir este Viernes Santo para no perder la posibilidad de captar la atención de la gente que se acercará al centro para disfrutar del feriado y los turistas que se esperan en el marco de Semana Santa. Vale destacar que ese día sí es feriado nacional ya que a su vez se conmemora a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas.

"Queremos que Rosario se posicione como un centro turístico importante y está bueno acostumbrarse a abrir lo feriados y que la gente sepa que si viene a la ciudad va a poder recorrer negocio, comprar y ver alguna que otra vidriera", afirmó la comerciante.