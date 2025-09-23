Pazo en Rosario: la eliminación de las retenciones "es una forma de sacarle el pie encima al productor"

En la Bolsa de Comercio de Rosario, Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), emergió como figura central tras el anuncio oficial de que los Derechos de Exportación (DEX) para granos y carnes avícolas y bovinas en el Seminario de Acsoja 2025 serán reducidos a cero hasta el 31 de octubre, o hasta alcanzar US $7.000 millones en declaraciones juradas (DJVE).

Pazo defendió la medida: “Es una forma de sacarle el pie encima al productor; de sacarle un problema a un sector históricamente afectado”. Explicó que esta no es una acción aislada, sino que se enmarca en un paquete de bajas impositivas orientadas a que esos fondos se reinviertan en producción, exportaciones y empleo.

Al tiempo que señaló los males heredados de la administración anterior —desorden macroeconómico, excesiva regulación, sobrecostos burocráticos—, aseguró que la nueva estrategia busca recuperar fluidez entre el país y sus productores: “Estas desregulaciones surgen de la resolución de problemas específicos presentados por los propios productores y no de decisiones arbitrarias”.

Pazo también relacionó la eliminación temporal de retenciones con objetivos macroeconómicos: compartir la señal de que bajar impuestos puede favorecer un sendero de caída de tasas, mejora del tipo de cambio y disminución de la inflación.

En cuanto a posibles efectos adversos sobre los precios internacionales de la soja, minimizó riesgos: “Una ventana puntual de venta no cambia la oferta mundial; los precios para el productor ya reflejan la baja de retenciones”.

Durante el panel sobre los Derechos de Exportación en Acsoja, estuvieron presentes también Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, y Martín Vauthier del BICE. Lavigne complementó el discurso de Pazo: “Hay que sacarles el pie de encima”, y agregó que el campo debe verse como “aliado” y no como “enemigo” del Gobierno.

Lavigne fue particularmente crítico de las regulaciones anteriores: según él, el país estaba sometido a un esquema regulatorio basado en privilegios.

El escenario fue sumamente simbólico: Acsoja sumó un panel especial para analizar el Decreto 682/25 que establece la medida transitoria.

Productores miraban con atención cada palabra: la expectativa gira en torno a si esta acción será un pequeño respiro o el punto de partida de una nueva relación Estado–campo, sustentada en reglas claras, menor presión impositiva y previsibilidad.

Pazo, en este contexto, intenta mostrarse como gestor de un cambio pragmático más que retórico. Su aparición en Rosario no solo buscó respaldar la política oficial, sino consolidarla como bandera de un modelo donde el productor deja de ser víctima de la estructura estatal para pasar a ocupar un rol de socio estratégico.