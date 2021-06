Pérdidas en la soja, trigo y maíz por el clima en EEUU: Impacto local

El cierre del Mercado de Chicago finaliza con pérdidas en los cultivos de soja, maíz y trigo debido a las lluvias en zonas productoras estadounidenses. El mercado local finalizó la cosecha de soja, la de maíz se encuentra demorada y el trigo avanza con la siembra.

Soja

La soja cayó US $5,3 y quedó en US $503,6 siendo el tercer día consecutivo con pérdidas. No sólo tiene conflictos debido a las lluvias, sino que también se le suman las liquidaciones de posiciones largas. El cierre de posiciones impactó con fuerza en las posiciones más lejanas de soja y trigo. Las proyecciones de alza en la demanda mundial de biodiesel es el único impulso a la suba que tiene en este momento.

Maíz

El maíz cae US $4,2 y queda en US $257,3. Las lluvias continúan en el Cinturón Maicero norteamericano mejorando las cosechas que se encontraban en estado crítico, pero las fuertes bajas se deben a que el Consejo Internacional de Granos elevó la cosecha global de maíz 2020/21, lo que impulsó aún más las bajas.

Trigo

El trigo cerró en US $239 por tonelada, con pérdidas de US $3,9. Por la etapa crítica que llevan los cultivos, las lluvias impulsan a la baja en los precios y los pronósticos demuestran que hay agua para rato, lo que limita las alzas en el corto plazo. Otro motivo tiene que ver con los buenos niveles de oferta global del trigo. Para profundizar el terreno negativo, Rusia comenzó una nueva campaña de trigo y dio inicio a la cosecha con expectativas de nuevas alzas en la producción.

Mercado local

En el mercado local, la BCBA dio por finalizada la cosecha de soja en el territorio nacional. La cosecha de maíz se encuentra demorada respecto a la campaña pasada. Y el trigo tiene un buen avance en su siembra.