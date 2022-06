Plazo fijo en dólares: ¿qué intereses se ganan y cuáles son los bancos que convienen?

Para muchos argentinos, comprar dólares es la forma más segura y sencilla de preservar los ahorros. Sin embargo, lo más acostumbrado para quienes tienen esta moneda es guardarla “bajo el colchón”. Esta ha sido una buena opción en ciertos momentos pero ahora, con la suba de los precios, también en dólares, y la inflación en Estados Unidos (del 8,6% interanual en mayo), tal vez ya no sea la mejor alternativa.

El plazo fijo también es una de las alternativas más utilizadas por el ahorrista común, ya que se sabe que, si bien no se le gana a la inflación con el tradicional, sí con el UVA, al menos permite perder menos dinero que si se dejan los ahorros en pesos. Claro que la mayoría elige este instrumento cuando decide invertir en moneda local y es bastante más reacio a utilizarlo en dólares.

Más allá de que se debe superar el temor que, ante un escenario incierto, de bajo nivel de reservas y con las vivencias pasadas de intervenciones como el corralito, lo cierto es que permite incrementar levemente la cantidad de dólares en el tiempo. Claro que esto dependerá de la entidad elegida.

¿Qué intereses ofrecen los bancos?

El Banco Nación ofrece una tasa de 0,5% anual. Esto significa que, si uno deposita U$S 1.000, a los 30 días habrá “ganado” 41 centavos y, a lo largo de un año, U$S 5. En el caso del BBVA, el interés es menor, del 0,15% anual, por lo que en un mes se obtiene un rendimiento de 12 centavos.

Por su parte, el Santander ofrece una tasa de 0,05%, con lo que, en 30 días, por cada U$S 1.000, se lograrán 4 centavos. Esto, cuando se depositan unos U$S 1.000 como mínimo, por un plazo que puede variar entre los 30 y los 365 días (aunque no se modifica el interés).

Definitivamente, no se trata de una inversión atractiva. Aunque también se debe tener en cuenta que, mientras la inflación acumulada en el país, entre enero y mayo, fue del 29,3%, mientras que el dólar oficial apenas tuvo una variación, en el mismo período, del 0,16% (pasó de los $108 a los $125,25) y el blue tuvo una variación negativa, ya que los primeros días de 2022 se vendía a $208 y a fines de mayo, a $207 (aunque ahora haya alcanzado los $226).