Plazos fijos: el Banco Central subió otra vez la tasa de interés de plazos fijos

El salto de los dólares paralelos y la aceleración de la inflación presionó al Banco Central (BCRA) a subir por segundo mes consecutivo la tasa de Leliqs y Plazos Fijos para llevarlas a 81% nominal anual, equivalentes a 119% efectivo anual (TEA).

El rendimiento mensual quedó en 6,75%, que implica continuar en terreno negativo según señalaron los economistas y a pesar del pedido del FMI en su última revisión. En el equipo económico del Gobierno buscan un equilibrio para no alimentar la dolarización pero tampoco convalidar una carrera nominal más alta ni un golpe a la actividad.

La autoridad monetaria que preside Miguel Pesce decidió una suba de 0,3 puntos en la tasa de política monetaria por segundo mes consecutivo, luego de que el Indec informara el viernes pasado que el índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo fue del 7,7% mensual. Con el retoque del mes pasado los rendimientos habían quedado en 78% nominal anual, que daba como resultado una TEA de 113,2% anual y de 6,3% mensual.

Al respecto el jefe de research de Ecolatina, Santiago Manoukian, señaló: “Tras la aceleración de la inflación en marzo, un comienzo ´’caliente’ de abril la tasa de política había pasado a terreno negativo durante febrero y marzo. Asimismo, la disparada de los dólares libres y el compromiso asumido con el FMI forzaba al BCRA a no quedarse inmóvil frente a este panorama. Por lo cual, la suba estuvo en línea con nuestras proyecciones, con un autoridad apuntando a este doble objetivo: evitar una disparada de la brecha y evitar una espiralización inflacionaria. No obstante, con un 6,8% mensual de TEM la tasa de política no lograría volver a terreno positivo en el corto plazo, frente a una expectativa de inflación del 7% para abril. Esta suba termina de confirmar que asistimos a una nueva aceleración de la carrera nominal: vuelve a acelerarse el IPC y el crawling peg y suben las tasas”.

En la licitación del miércoles el Tesoro lideróla suba de tasas con las Ledes en las licitaciones. Ofreció un 132,5% en la Lede a 101 días, un instrumento parecido a la Lede a 91 días de la licitación pasada, por el que ofreció en aquel entoncer 124%. Una suba importante.

Con ese antecedente se esperaba que en la reunión de directorio de este jueves, la autoridad monetaria siguiera el sendero alcistas de las tasas para Leliqs y Plazos Fijos.