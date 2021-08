Por cada $100 prestados por los bancos en Rosario, se depositaron $151

Entre junio de 2021 y 2020 los depósitos bancarios en Santa Fe crecieron 45% interanual, mientras que los préstamos lo hicieron 19% interanual. Al 30 de junio de 2021, de cada $100 prestados por el sistema bancario, se captaron $174, mientras que en Rosario la relación fue de $100 a $151 respectivamente. Esto implicó un fuerte sesgo contractivo en materia de créditos, fundamentalmente para el sector privado.

Así lo indica un informe del sistema bancario de la consultora P&G, de Pablo Olivares y Gonzalo Saglione.

Depósitos en la provincia de Santa Fe

El stock total de depósitos bancarios en la provincia de Santa Fe al 30 de junio de 2021 ascendía a $ 584.217 millones, de los cuales $ 474.401 millones corresponden al sector privado y $ 109.816 millones al sector público (incluye los tres niveles de gobierno). Al comparar esos montos con los registrados al 30 de junio de 2020, se observa que los depósitos totales en el sistema bancario santafesino se incrementaron en $ 182.424 millones (+ 45%).

Depósitos (P&G)

Los depósitos del sector público aumentaron un 59% interanual, mientras que los del sector privado lo hicieron al 42,5% interanual. El monto de depósitos privados per cápita en la provincia de Santa Fe a junio de 2021 era de $ 133.613, con una gran dispersión cuando se desagrega por departamento. San Martin ($ 156.939), Rosario ($ 156.745) y General López ($ 149.871) son los tres departamentos con mayor monto de depósitos privados por habitante. En el otro extremo se ubican San Javier ($ 27.210), Vera ($ 35.683) y 9 de Julio ($ 42.411). Los depósitos per cápita en el departamento San Martin significan 5,76 veces los observados en el departamento San Javier.

Se observa una caída interanual del 18% en los depósitos del sector privado en moneda extranjera, pasando de U$S 946 millones en junio de 2020 a U$S 887 millones a igual mes de 2021. En cuanto los depósitos del sector privado no financiero se incrementaron un 41% entre junio de 2021 e igual mes del año anterior. Sin embargo, hay departamentos con incrementos muy por encima del promedio provincial, tales como Belgrano (+ 59%), San Javier (+ 53%) y San Martin(+ 51%), mientas que en otros la variación fue significativamente menor, como en los casos de San Lorenzo (+ 31%), Las Colonias (+ 32%) y General Obligado (+ 35%).

Préstamos en la provincia de Santa Fe

El stock total de préstamos del sistema bancario en la provincia de Santa Fe al 30 de junio de 2021 ascendía a $ 280.640 millones, de los cuales $ 271.738 millones estaban prestados al sector privado y $ 8.902 millones al sector público. Al comparar estos montos con los registrados al 30 de junio de 2020, puede observarse que los préstamos totales del sistema bancario santafesino se incrementaron en $ 44.778 millones, mostrando una variación interanual del 18,98%. Los préstamos otorgados al sector privado mostraron un incremento del 18,12%, muy por debajo de la inflación interanual a junio de 2021 (52,6% según el IPC del IPEC). Esto significa que durante el último año el financiamiento bancario en favor de la economía privada santafesina se contrajo fuertemente en términos reales (aumentó nominalmente por debajo de la inflación).

Préstamos (Consultora P&G)

El monto de préstamos bancarios al sector privado per cápita en Santa Fe ascendía al 30 de junio de 2021 a $ 76.631, destacándose los departamentos Rosario ($ 104.135), General López ($ 90.258)y General Obligado ($ 86.528) como los de mayor monto por habitante, mientras que en el otro extremo se ubican los departamentos San Javier ($ 19.791), 9 de Julio ($ 30.879) y Vera ($ 35.569). En cuanto a los préstamos del sistema bancario al sector privado no financiero se incrementaron un 19% entre junio de 2021 e igual mes del año anterior.

El análisis desagregado por sectores económicos muestra que del stock total de préstamos al sector privado al 30 de junio de 2021, los principales destinos eran:

a) personas físicas en relación de dependencia laboral: $ 80.067 millones (25,4% del total de préstamos al sector privado)

b) industria manufacturera: $ 78.477 millones (24,9%)

c) producción primaria: $ 76.181 millones (24,2%)

d) comercio mayorista y minorista: $ 35.306 millones (11,2%)

e) servicios: $ 34.820 millones (11,1%)

f) construcción: $ 6.659 millones (2,1%)

Préstamos por sectores (Consultora P&G)

Si se tiene en cuenta que la inflación interanual a junio de 2021 fue del 52,6%, puede deducirse que todos los sectores evidenciaron una disminución en su nivel de endeudamiento en términos reales, ya que el stock de préstamos aumentó por debajo de la inflación observada en el período.

Relación entre los depósitos y los préstamos

Los datos al 30 de junio de 2021 muestran que por cada $ 100 prestados por el sistema bancario al sector privado en la provincia de Santa Fe, éste captó depósitos por $ 174. O, dicho de otra manera, por cada $ 100 que el sector privado santafesino tenía depositados en el sistema bancario, los préstamos otorgados por éste ascendían a $ 57. En el primer semestre del año, comparando el stock de depósitos al 30/06/2021 respecto del stock al 31/12/2020, se observa un incremento de $ 100.681 millones. Es decir, en estos primeros seis meses del año, el sector privado incrementó sus saldos en el sistema bancario santafesino en ese monto.

Relación entre depósitos y préstamos (Consultora P&G)

En paralelo, cuando se analiza la evolución de los préstamos del sistema bancario santafesino al sector privado se verifica una caída de $ 3.128 millones en el semestre. Como consecuencia de lo anterior, la brecha entre depósitos captados por el sistema bancario en Santa Fe y préstamos otorgados por éste se incrementó en más de $ 100.000 millones en el primer semestre del año.

Algunos departamentos son fuertemente superavitarios de fondos en el sistema bancario. Se destacan los departamentos La Capital, con una relación de $ 2,86 depositados por cada $ 1 prestado, Constitución (2,84) y Caseros (2,67). En el otro extremo, hay un departamento en el que el sistema bancario tiene más fondos prestados que depositados. Se trata de General Obligado, en el que hay $ 82 depositados por cada $ 100 prestados. Otros departamentos con escaso superávit en el sistema bancario son Vera (1) y 9 de Julio (1,37).

Cómo está Rosario

Los depósitos totales del sector privado no financiero al 30 de junio de este año en el departamento Rosario ascendían a $ 203.405 millones, mientras que los préstamos alcanzaban a dicha fecha $ 135.134 millones. Es decir, el departamento exhibe un superávit de fondos en el sistema bancario del orden de los $ 68.271 millones.

Depósitos y préstamos en Rosario (Consultora P&G)

La relación entre los depósitos y los préstamos muestra un menor valor en la relación Depósitos- Préstamos en el departamento Rosario respecto al total provincial y nacional. En cuanto al stock de depósitos y préstamos per cápita, los valores del departamento Rosario superan los promedios provinciales tanto para el caso de los depósitos como de los préstamos.