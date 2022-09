Por el feriado nacional, no hay bancos ni clases: cómo funcionan el resto de las servicios

A partir del intento de magnicidio a Cristina Kirchner, Alberto Fernández anunció que este viernes será feriado nacional. La medida fue publicada en el Boletín Oficial durante la madrugada. Por tal motivo, algunos servicios funcionarán de manera reducida y en horario diferencial.

Las escuelas, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas y Sedes Comunales permanecerán cerradas. En cuanto al transporte, los colectivos funcionarán con esquema de domingo y feriados. En el área salud, solo se garantizan las guardias mínimas.

No habrá ninguna actividad en el sistema financiero. Los bancos no atendrán al público en las sucursales y solamente lo harán a través de los canales digitales. La recarga de efectivo en los cajeros automáticos tendrá un operativo de emergencia en lugar del circuito habitual.

Para el día de hoy la Ansés no tenía previsto pagos de jubilaciones, según el calendario informado oportunamente. Ese cronograma solamente preveía el pago de Pensiones No Contributivas, que será trasladado al lunes. No obstante las oficinas permanecerán cerradas.

Por otra parte, tampoco funcionarán los mercados financieros ni operará la Bolsa de Comercio. Todas las fechas de liquidación de las operaciones financieras, incluyendo el clearing de los cheques, se trasladarán al lunes 5.

En tanto, la Policía y Bomberos de la Ciudad, Emergencias, Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias, Línea 103, tendrán guardias activas las 24 horas.

Por último, la Afa suspendió toda la actividad del día, por lo que hoy no se jugará Central-Talleres por la Liga Profesional.

