Por la suba de precios el Gobierno intima a fabricantes de neumáticos

La Secretaría de Comercio Interior envió este domingo un requerimiento de información a las empresas Guerrini, Bridgestone, Corral, FATE, Fortalein S.A., Neumasur, Larocca y Pirelli, solicitando a cada una de estas firmas que remitan datos sobre producción, precios de salida de fábrica, de venta a distribuidores como así también costos de producción y comercialización.

En un comunicado, Comercio Interior detalló que se solicitó la remisión de "la producción por tipo de neumático de los últimos (12) meses, el precio de venta de salida de fábrica, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses, el precio de venta a distribuidores, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses, el precio de venta sugerido al público, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses y la evolución de los principales costos de producción y comercialización, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses".

El informe oficial indicó que "el requerimiento, enmarcado en la Ley de Abastecimiento Nº 20.680, se hace con el objetivo de evaluar y analizar los aumentos de precios en el sector y transparentar el mercado de neumáticos en el país y se da como respuesta a un anterior pedido de información a estas empresas, que no fue respondido por las mismas o fue respondido de forma insuficiente y ahora las empresas tienen 5 días para enviar la información solicitada".

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti expresó que "se ve una aceleración de precios en los productos finales que no tiene correlación con los costos ni con márgenes de rentabilidad razonables. No vamos a convalidar que se genere una dispersión de precios total, que no se sepa cuál es la correlación con los costos. Por eso, queremos saber qué provoca las dispersiones y qué provoca la permanente presión del precio de los neumáticos al alza".

En tanto, el funcionario junto con el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, se habían reunido el pasado jueves 28 de abril con representantes del sector para analizar la problemática y exigir explicaciones sobre el alza injustificada en los precios de los neumáticos.

Finalmente, la Secretaría de Comercio detalló que "el precio de los neumáticos es una cuestión muy importante, ya que su valor incide en toda la cadena de distribución, por el transporte terrestre el principal modo de distribución de bienes en todo el país".