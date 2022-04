Por qué CRA no se suma a la marcha del 23 de abril en Capital Federal

A dos semanas de llevarse a cabo el #23A, organizado por productores autoconvocados que están disconformes con las políticas oficiales, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) decidieron no sumarse a la movida.

Ese día, 23 de abril, habrá una marcha con tractores y camionetas hacia Capital Federal para expresar el descontento (y enojo) hacia el Gobierno. En la previa, como ya ha pasado cuando organizaron autoconvocados, se esperaba que las entidades de la Mesa de Enlace estén presentes.

Sin embargo, en esta ocasión al menos CRA no participará. “El Consejo Superior Directivo de ha decidido no participar de la marcha del 23 de abril porque la opinión mayoritaria de las 16 confederaciones que integran la entidad han decidido que no es el momento de manifestarse”, indicó la entidad a través de sus redes sociales.

Y concluyeron: “no estamos de acuerdo en la fecha, no están dadas las condiciones a pocas semanas y se acordó realizarla en otra fecha, con una mirada más amplia que incluya a la comunidad en su conjunto”.