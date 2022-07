Por qué el Banco Central viene flojo de reservas si la agroindustria logra récord de divisas

La campaña 2021/22 se encuentra marcando un nuevo récord en la liquidación de divisas del sector agroindustrial. Según los datos difundidos por un completo informe macroeconómico de CREA, hasta mayo totalizan US$ 15.329 millones, lo que representa un 15% más que en igual periodo de 2021.

Mayormente, su evolución se debe a la dinámica de los precios en un contexto en que las cantidades (+1,8%) están afectadas por el segundo año consecutivo de clima desfavorable. En efecto, los precios de la soja, el maíz y el trigo, crecieron interanualmente un 13%, 17% y 71% respectivamente, debido al impacto de la guerra en Ucrania en un mercado que ya previamente se mostraba ajustado. Así, el complejo oleaginoso cerealero explicó el 31,6% del crecimiento total de las exportaciones (19,6%) en el trascurso del año.

Sin embargo, considerando los meses de mayor liquidación de cosecha (con el atenuante del impacto de la faltante de gasoil), “la acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA) solo alcanza los US$ 727 millones, 89% menos en comparación con las que se contaba en el mismo período del año pasado”. De este modo, las reservas netas actuales totalizan US$ 3.844 millones, una cifra modesta considerando los términos de intercambio. “Es decir, la relación entre los precios de los productos exportados y los precios de los productos importados, son los más favorables desde 1968. Frente a este panorama, y ante la posibilidad de incumplir la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI para el segundo trimestre, el gobierno restringió fuertemente las importaciones cuyo crecimiento, como veremos a continuación, es uno de los factores que explica la performance del mercado cambiario”, explicaron los expertos.

Sin embargo, el cumplimiento de la meta anual sigue siendo desafiante dado que el BCRA deberá acumular, con ya pasada la estacionalidad de la cosecha gruesa, US$ 4.390 millones al 31 de diciembre si no quiere solicitar un “Waiver” con la entidad. En ese sentido, los desembolsos del FMI generan un saldo a favor en lo que resta del año por US$ 2.067 millones, pero surgen pagos de intereses con acreedores privados de deuda por US$ 1.965 millones.

Qué factor inciden

De acuerdo al análisis de los especialistas, existen varios factores que pueden explicar la situación del mercado cambiario. En primera instancia, el dólar oficial continúa apreciándose porque aumentó 21,5% contra una inflación acumulada en el año de 29,3%. “De esta manera, un dólar oficial más barato, un nivel de actividad mayor al del año pasado y una importante brecha cambiaria, son drivers que impulsan las importaciones (+44,2% i.a.)”, señalaron.

Adicionalmente, son relevantes las expectativas. Así, el propio magro incremento de las reservas crea expectativas en potenciales movimientos del tipo de cambio o de incremento de las restricciones cambiarias que, de hecho, terminaron materializándose. “De este modo, se incentiva el adelantamiento de importaciones y la compra como resguardo de valor previo”, reconocieron desde CREA. La brecha cambiaria y la apreciación del dólar oficial también incentivan la compra de “dólar solidario”, barato en comparación con las paralelas, y el gasto por turismo, que pasó de ser US$ 679 millones en los primeros cinco meses de 2021 a US$ 2.207 millones para el mismo período de 2022.

Al margen del canal comercial, de bienes y servicios, del lado financiero la salida de divisas, tanto en utilidades hacia otros países como en pagos de intereses y de capital de la deuda externa, alcanzó US$ 3.646 millones. “En definitiva, si se suman todos estos factores, se obtiene que la entrada de divisas, mayormente derivada del FMI y el balance comercial, otorgó un saldo insuficiente para alcanzar los objetivos de acumulación de reservas, por lo que dicha situación es la que parece gatillar las mayores restricciones, dado que resulta evidente que el Gobierno Nacional busca evitar una devaluación del dólar oficial por todos los medios posibles”, expresaron.

Mirando más en detalle la balanza comercial, que es la principal fuente de divisas genuinas, en el año se obtuvo un resultado positivo de US$ 2.989 millones. Sin embargo, mencionado resultado se viene deteriorando producto de que, hasta mayo, las importaciones (44,2%) crecen más que las exportaciones (26,6%). Mayormente, el aumento de las compras al exterior fue impulsado por los combustibles y lubricantes, que crecieron un 206% interanual, aunque las importaciones sin tenerlos en cuenta aumentaron un 32,6% interanual.

“Pese a la suba de los precios de la energía, el saldo de la guerra entre Ucrania y Rusia fue positivo para Argentina, ya que mejoraron los términos de intercambio en un 9% interanual. En particular, el saldo comercial de los commodities más afectados por la guerra, los cereales y el gas, terminó siendo levemente positivo en US$ 789 millones”, destacaron.

Y concluyeron: “en suma, la estacionalidad de la liquidación de la cosecha gruesa y el crecimiento de las compras de energía con perspectivas de continuidad en la demanda, al menos durante el invierno, proyectarían una merma en la oferta de divisas por el principal canal que cuenta hoy la Argentina, el comercial. Así, el segundo semestre demandaría un cambio en la dinámica si se desea alcanzar las adecuadas metas del acuerdo con el Fondo Monetario”