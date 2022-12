¿Por qué la Argentina y el agro requieren de líderes como Messi y Scaloni?

En este mes del mundial, es imposible no hacer algún paralelismo entre la selección Argentina y lo que le pasa al país. La Argentina necesita, puede y desea alinearse detrás de “algo que funcione” y cuando esto sucede desaparece la grieta. Se puede cambiar de canal e igual se escucha un deseo único, positivo, que cambia abruptamente cuando pasamos a cualquier otro tema que no sea deportivo, donde ningún mensaje es alentador, sea del bando que sea. Si soy parte de algo que funciona, disminuye la relevancia de otras noticias. Mientras que cuando no hay “algo” que funciona (en este caso el seleccionado), esas mismas noticias desalentadoras pasan a ser fundamentales y relevantes.

En cuanto a liderazgos, también nos enseña que se puede llegar a la misma instancia y lograr las mismas sensaciones y resultados con liderazgos menos impulsivos, por definirlos de alguna manera. Si comparamos el liderazgo realizado por Bilardo/Maradona en el Mundial 86, contra el actual de Scaloni/Messi, no es mejor o peor, es distinto. Quizás la Argentina actual requiere de liderazgos más tipo Scaloni/Messi para que el país evolucione. Y sin embargo al pensar en los gobiernos pareciera que buscamos liderazgos políticos más tipo Bilardo/Maradona para forzar que algunos cambios ocurran.

También lo que está ocurriendo es una buena lección para los formadores de opinión, los analistas, los que por edad, experiencia, o historia de negocios, en teoría hemos visto todo y sabemos de todo. Sin embargo, fue una periodista de la televisión pública, Sofía Martinez, que no conocía a Messi antes de viajar a Qatar, la que le hace la mejor descripción y síntesis de lo que está sucediendo y sintiendo el país.

Los paralelismos con lo que podría ser nuestro país son infinitos. “La base está”, falta que lo creamos. Y que los que ostentan circunstancialmente el poder se sientan parte del equipo y no un grupo iluminado especial y permanente. Si se recupera una visión de país, un sentido de comunidad, un reconocimiento al mérito y ciertos acuerdos básicos, todavía estamos a tiempo de hacer algo bastante mejor para el futuro de nuestra Argentina. Debemos pensar sino llegó el momento de que los que decimos que “hemos visto todo y podemos explicar todo”, le demos paso a miradas más frescas, porque quizás sin darnos cuenta somos parte del problema y no de la solución.

Dadores de sangre

Hemos escuchado de diferentes actores de la política, en gobierno y oposición, una definición sobre la mirada que tienen sobre el sector agropecuario. Ante la demanda del sector de una disminución paulatina pero concreta de las retenciones, o de la presión fiscal en general, la respuesta con sonrisa socarrona es algo así como “imposible, ustedes son los dadores de sangre del sistema”. No todos piensan así, pero nos preocupa que esta mirada cortoplacista, mediocre y poco creativa sea compartida no sólo por actores relevantes del gobierno, sino también por actuales opositores que al verse con posibilidades de ser gobierno en 2023 ya empiezan a pensar de esa forma. La pelea por la caja. Confiamos que los que consideran que el futuro es por ahí sean minoría o que reflexionen seriamente en para qué quieren ser gobierno.

En qué andan las empresas

Como en el informe anterior, la sequía y su evolución e impacto en la producción, está siendo el factor determinante y preocupante de todas las empresas agropecuarias. La confirmación de pérdidas de cantidad y calidad de la cosecha fina y el atraso de la siembra de gruesa, la evolución del pasto, las altas temperaturas del mes de diciembre, sin pronósticos alentadores de lluvias cercanas, con la implicancia de este efecto en empresas, ciudades y país, es el factor dominante de preocupación. Volvemos a remarcar que no hay dimensión real del daño que está ocurriendo y su impacto en distintas “capas” económicas.

El dólar soja ha vuelto a poner discusiones sobre la mesa entre dueños de campo y arrendadores como así también ha complicado a sectores que utilizan a la soja como un insumo. Ya se empieza a pensar en cómo acomodar futuros contratos para este tipo de acciones del gobierno. En general ha disminuido el temor a un posible salto abrupto devaluatorio “cercano”, entendiendo que el gobierno hará todo lo necesario para mantener este esquema por lo menos hasta las elecciones. La pregunta que todos nos hacemos es si lo podrán mantener y hasta cuándo.

Negocio agrícola

El mercado local sigue su evolución divorciado del mercado internacional, por las intervenciones parciales del Estado (dólar soja, cuotas de exportación, fideicomisos, posibilidad de retrasar exportaciones). Mientras, el mercado internacional sigue su pulseada entre la provisión de mercadería (conflicto Rusia/Ucrania) y los “fundamentals”, sumado a una potencial recesión mundial y el fortalecimiento del dólar. Un panorama muy similar al informe anterior y donde sigue la misma recomendación: altas posiciones de coberturas, flexibles, con bajo nivel de compromiso físico.

Según el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el programa de Incremento Exportador II (dólar soja) entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre alcanzó las 3,7 millones de toneladas, entre nuevos contratos, fijaciones y rectificaciones.

Para tener una dimensión del impacto de la sequía/helada en el trigo, la producción ya se estima en 11,5 M Tn (46% menos que la campaña 21/22), se embarcó en diciembre un tercio de lo embarcado el año pasado, el acumulado de camiones arribados a las terminales del Up River es un 46% por debajo del volumen ingresado en igual período de 2021, y si comparamos el volumen de DJVE declarado para el trigo 2022/23 según los datos informados por la SAGyP en el mes de diciembre del corriente año, se estima que sólo un 19% de lo declarado se embarcará en el mes actual. El impacto es muy importante.