¿Por qué la soja se acercó a los u$s 600 en las últimas 24 horas?

La semana en el mercado global de granos dejó mucha volatilidad, con jornadas de alzas y bajistas, principalmente en Chicago ya que están desarrollándose los cultivos sembrados de la cosecha gruesa en Estados Unidos, que mostraron un nuevo deterioro esta semana respecto a la anterior. Sin embargo, los pronósticos de precipitaciones para los próximas semansa podrían mejorar los cultivos.

Sin dudas, el ritmo de la semana lo marcó el informe del USDA que se publicó este viernes. Se esperaban los datos del área sembrada en EE.UU para los cultivos, trajo una sorpresa significativa al bajar 1,6 millones de hectáreas el área efectivamente sembrada con soja en EE.UU.

“Esto hizo que la cotización de la soja mejorara u$s 27 dólares el último día de negocios de esta semana, terminando la semana con un balance positivo de u$s 15”, afirmó a Ecos365 la analista Lorena D´ Angelo. Y agregó: “con el maíz pasó lo contrario, porque el USDA aumentó el área en 800.000 hectáreas respecto del informe anterior, lo que provocó una caída de u$s 13 el viernes, pero acumulando u$s35 en la semana”. Al respecto, anticipó que el comportamiento “seguirá volátil en el mercado externo y debe verse qué sucede en el mercado local”.

Precisamente, el mercado local tiene condimentos propios con el avance de la cosecha de maíz tardío, que provoca una mayor oferta y brinda un limite al contagio con el mercado internacional. “En el mercado de la soja vuelven los rumores de un nuevo dólar soja, provocando que no haya oferta por parte de los productores y que los exportadores e industrias estén realizando baja oferta de los precios”