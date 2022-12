¿Por qué los servicios de streaming aumentan constantemente de precio?

Los servicios de transmisión siguen subiendo de precio. Netflix , Hulu , Disney Plus , ESPN Plus y Apple TV Plus anunciaron aumentos de precios este año, lo que significa que nos vemos obligados a pagar más dinero para mantenernos al día con los programas que son realmente relevantes, como Andor o Stranger Things.

La verdad es que esta tendencia no se detendrá pronto. Los servicios de transmisión deben aumentar sus precios o adoptar la publicidad si quieren cumplir con las expectativas de los inversores. Simplemente tendrán que arriesgarse a perder suscriptores que no quieran pagar estos precios elevados en el camino.

En 2011, una suscripción estándar de Netflix costaba solo $ 7.99 por mes, $ 1 más que el plan con publicidad que Netflix lanzó la semana pasada. La compañía presentó su suscripción premium 4K de $ 11.99 por mes en 2013, y a partir de ahí, las cosas se pusieron más caras, con Netflix haciendo aumentos de precio de $ 1 o $ 2 en todos sus planes en el transcurso de los próximos años.

En 2017, el plan más caro de Netflix saltó de $11,99 a $13,99 , y su plan estándar pasó de $9,99 a $10,99. En ese momento, la compañía atribuyó el aumento a la adición de nuevos contenidos y funciones exclusivos. Pero obviamente esto no fue el final de los aumentos de precios de Netflix: subió una vez más en 2019 , llevando el precio premium a $ 15.99, el plan estándar a $ 13.99 y elevando la opción básica por primera vez a $ 8.99. Netflix elevó los planes estándar y premium en otros $ 2 en 2020 y luego aumentó los precios nuevamente a principios de este año.

Así es como llegamos a donde estamos ahora: pagando $19.99 por un plan premium, $15.49 por el plan estándar o $9.99 por una suscripción básica. Pero Netflix no está solo. Hulu aumentó el precio de su suscripción con publicidad por primera vez el año pasado, y los servicios más jóvenes, como Disney Plus y Apple TV Plus (ambos lanzados en 2019), aumentaron sus precios este año.

Netflix no saca provecho de la concesión de licencias de contenido a otras plataformas

A medida que los servicios de transmisión invierten más dinero en la creación de una biblioteca de contenido, no se benefician tanto de agregar nuevos suscriptores, ya que el panorama de la transmisión continúa madurando y la mayoría de las personas se han encerrado en los servicios de su elección. Según el grupo de análisis de datos Kantar , a diciembre de 2021, el 85 por ciento de los hogares en EE. UU. estaban suscritos a un servicio de transmisión. Este número solo aumentó un 2 por ciento año tras año, dejando poco espacio para el crecimiento.

“La transmisión de TV está en su adolescencia ahora”, le dice a The Verge Eric Schmitt, director de investigación y analista de Gartner . “Los primeros días del acaparamiento de tierras están terminando. Estamos entrando en una fase en la que los proveedores de servicios deben demostrar que tienen negocios viables para sus inversores”.

Además de eso, los servicios como Netflix no sacan provecho de la concesión de licencias de contenido a otras plataformas. El contenido original de Netflix es exclusivo de su servicio y vale la pena obtener los derechos del contenido de otros estudios en su plataforma. Es por eso que el servicio tomó medidas después de que reportó la pérdida de suscriptores por primera vez en más de una década en abril y luego perdió millones más en los meses siguientes . Desde entonces, la compañía ha lanzado un nivel con publicidad y planea tomar medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas el próximo año en un intento por diversificar su fuente de ingresos y exprimir a los suscriptores existentes. También puso un límite de $ 17 mil millonessobre el gasto en contenido que durará hasta 2023 y quizás los próximos años.