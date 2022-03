¿Por qué no hay autos 0km y hasta cuándo no habrá?

El mercado de vehículos 0km se encuentra frente a un creciente cuello de botella que provoca que los plazos de entrega de nuevas unidades sean cada vez mayores y los sobreprecios lleguen actualmente hasta un 40% del valor de lista, incluso pagando en “dólar billete”. ¿Hasta cuándo se extenderá el problema del faltante de nuevas unidades? Dueños de las principales concesionarias de la región de Rosario y directivos de automotrices consultados por Ecos365 dieron sus proyecciones sobre hacia dónde se conduce el mercado.

Este escenario se da en un mercado argentino donde las ventas proyectadas para 2022 se ubican apenas por encima de las de 2021: entre las 370 y 404 mil unidades, la mitad de lo que por cantidad de población y otras variables sería para un año “normal”, según todas las fuentes consultadas.

Los ejecutivos y empresarios del sector coinciden en que a los problemas de producción -fundamentalmente de chips- y logísticos -originados con la pandemia- a nivel global, se agravan por los propios de la Argentina: las restricciones de que tienen las automotrices e importadoras para hacerse de dólares para ingresar autos y autopartes al país.

La mayoría de las automotrices estimaron que el mercado a nivel global se terminará de acomodar para entrado el 2023. La invasión de Rusia a Ucrania puede retrasar esas perspectivas.

Pero a nivel local, Alfredo Pesado Castro, titular del Grupo Pesado Castro (que aglutina a seis marcas) señaló que varias automotrices informaron a los concesionarios que para la segunda mitad de este año podría notarse una mejora en cantidad de unidades tras el acuerdo con el FMI.

“De hecho sorprendió al sector que se permitiera para algunas automotrices un mayor nivel de ingresos el mes pasado”, puntualizó un directivo de una de las automotrices consultadas.

Jorge Giorgi, dueño también de varias concesionarias, dijo que las demoras en las entregas de vehículos 0km van de los cinco o seis meses, pero hay modelos que superan el año de espera. Hay incluso modelos como la camioneta SW4 de Toyota que tiene un plazo de entrega de 15 meses.

En el caso de los autos de lujo podrían ser mayores. Por eso hay importadores que están analizando si ingresan unidades pagando no ya al dólar oficial sino yendo al mercado de dólares financieros. El tema es que allí el costo de la unidad casi se multiplica por dos.

“Con tanta inflación y sin stock no hay valores de referencia”, coincidieron los concesionarios consultados por Ecos365.

Pero hay otros vehículos que dejaron de ingresar porque las automotrices -por las restricciones de acceso a dólares- prefieren ingresar unidades de mayor valor agregado porque son unidades que le generan una mejor rentabilidad. Y esto afecta aún más a la disponibilidad de los segmentos más económicos, los denominados “de entrada”.

¿Qué pasa con los sobreprecios?

Frente a esta poca disponibilidad de autos 0km las concesionarias comenzaron a establecer sobreprecios por encima de los valores de lista y cada vez más con eso sólo no alcanza: sí o sí piden que también el comprador entregue dentro de la operación un usado.

“Por ejemplo, te piden por un auto de cinco millones de pesos de precio de lista un millón de pesos más, y aparte de eso te piden si o si un usado, y si no tenés te pueden pedir otro millón adicional o directamente no hacen la operación. Hay agencias que trabajan más seriamente que otras. Lo hacen porque les cuesta salir a buscar usados porque no hay”, explicó un histórico jugador del segmento de usados que ahora ve cómo las concesionarias pelean por generar negocios ante la escasez de vehículos nuevos.

¿Qué pasa con los autos usados?

Pero en el segmento de los autos usados también escasean porque los propietarios viendo que no se podrán hacer de otra unidad están reteniendo por más tiempo sus vehículos y esto provoca menos oferta en el mercado.

Las ventas de usados cerraron febrero un 2,3% por debajo del mismo mes del año pasado, mientras que fue 3,1% superior a enero último. En el acumulado de los dos meses que van del año, las transferencias están 6,3% por debajo del registro de los mismos meses en 2021.

Giorgi, al igual que sus colegas, explican que frente a la escasez de unidades se les hace más complicado sostener estructuras comerciales armadas para un mercado del doble del tamaño actual. “Hay que generar negocios para que el vendedor pueda armar nuevas ventas y de allí las operaciones con usados”, dijo.

Con todo esto, en enero, las fuentes del sector coincidieron en que tuvo un incremento del 4,8% respecto de diciembre último y del 73,8% en la comparación interanual. Esto es 20 puntos por encima de la inflación. Aún así la gente se sigue metiendo a tratar de comprar autos.

Para las concesionarias, los autos 0km actualmente siguen estando baratos si la comparación es con el "dólar billete" respecto años anteriores. En torno a un 20/30%. Para la mayoría de los compradores los autos están caros.

Autos importados

Jorge Pesado Castro, titular de Pesado Castro Motors y presidente regional de Acara (la Cámara que agrupa al sector), señaló que las importaciones en 2021 fueron de 178 mil unidades. Alrededor de unas 15 mil unidades mensuales. “Pero el 2022 arrancó con 8000 unidades en enero y unas 10 mil en febrero, esto hace que haya un faltante de 20.000 mil unidades en el mercado. También faltan autopartes”, detalló.

Para los autos de alta gama arriba de los 25 mil dólares FOB -que tienen un precio al público de unos 65 mil dólares- no hay dólares disponibles por parte del Banco Central. Por ejemplo, Mercedes Benz, al tener producción local, podría ir más fácil al mercado que las importadoras.

En cambio, Porsche tendría autorizados para este año menos de 20 unidades y así están todas las marcas de lujo que operan en el mercado local sólo a través de importadores. Por eso en este segmento, los sobreprecios también son en “dólar billete”. Y empieza a registrarse cada vez más casos de unidades de lujo usadas que cotizan más que las 0km, que no hay.

En el caso de marcas chinas, el año pasado Jorge Pesado Castro, que es representante de varias de estas marcas recibía unas 10 unidades mensuales. En estos últimos meses apenas una o dos. “Si las importadoras van al mercado a buscar dólares financieros como el MEP, los precios de estos productos quedan fuera de mercado”, consideró.

Giorgi remarcó que “faltan autos en Argentina, también en Estados Unidos y en todo el mundo. Por eso se están viendo sobreprecios en todos los mercados. En Argentina hay muchos vehículos ya pagados a las terminales pero como no pueden acceder a dólares están a la espera en un puerto seco para hacer aduana. Los más dificultades tienen son los que tienen poca o nada balanza comercial a favor”.

Las automotrices hablan que para el segundo semestre se mejorará la entrega de unidades, fundamentalmente de producción nacional, que ya se comienza a notar mes a mes en las ventas del mercado. Por ejemplo, General Motors creció 20% en sus ventas en los últimos meses ganando participación de mercado. El ingreso del nuevo modelo de Chevrolet fabricado en la planta de General Motors en Alvear se prevé que pueda mejorar aún más su performance.

Otro caso es el “Fiat Cronos, que es el auto más vendido en Argentina, un año y medio atrás era uno más”, ejemplicó Alfredo Pesado Castro.