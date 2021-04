¿Por qué sube tanto el dólar blue? Ocho economistas dan sus razones

El dólar blue acumula varias jornadas con importantes subas y consolida su senda alcistas. Ocho economistas de distintas extracciones explicaron las razones y adelantaron lo que podría pasar en las próximas semanas.

Christian Buteler

“El blue saltó $17 en 1 semana (casi 12%) No sorprende la suba, se percibía barato y no es consistente un tipo de cambio libre estable con una inflación mensual de 4%, si preocupa la velocidad. Creo que el mercado siente otra vez que se cierra todo, nuevamente cae la demanda de dinero y eso probablemente genere que haya que emitir más dinero para financiar al Estado. Hay que recordar que entramos a la cuarentena con un dólar a $83,5 y hoy estamos con uno a $160. Son cosas que el mercado toma en cuenta a la hora de hacer sus apuestas”.

Matías Carugati (Seido)

"La macro argentina de hoy tiene los mismos problemas que hace tres meses, sólo que con peores perspectivas. Esto implica que el déficit fiscal puede terminar siendo monetizado en una proporción mayor y, a más pesos inyectados, más presiones sobre la brecha".

Hernán Letcher (Centro de Economía Política Argentina -CEPA-)

“Por un lado el incremento en Contado con Liquidación y el dólar MEP tiene que ver con el desarme de posiciones de PIMCO y Templeton. Si bien puede haber alguna suba adicional, quedan entre u$s3 .000 y u$s4.000 millones de esos fondos, con lo cual no debería tener mucho más impacto. Incluso está habiendo una apreciación y el Banco Central continúa acumulando reservas. Por el otro, la dinámica del dólar blue se puede ver afectada en parte por el CCL/MEP, pero además tiene efecto el aumento de casos de coronavirus. Hay cierta correlación que aparentemente no tiene que ver con la no circulación, sino más bien con el incremento de casos en sí”.

Camilo Tiscornia (director de C&T Asesores)

“La enorme emisión monetaria, sobre todo del año pasado es un caldo de cultivo para que se dispare el precio del dólar. Aunque hubo un intento de contener la emisión en lo que va del año, la realidad es que hay mucho más dinero que el año pasado, un 60% arriba. Hay mucha liquidez en la economía y vemos que en marzo el Tesoro otra vez requirió asistencia del Banco Central, y que se suma a lo que ya había. Es clave subir tasa de interés de Letras por encima de la inflación”.

Roberto Cachanosky

“El dólar no sube, el peso se está depreciando. Es inevitable que el dólar suba el precio pese a que estaba planchado, y las bajas sólo se dan si el Gobierno interviene no por los ahorristas, que no confían en el peso. No sabemos hasta dónde puede subir el dólar pero cuando se dispara no tiene techo. Muchas veces la gente se saca los pesos de encima por más que el Banco Central no emita dinero”.

Facundo Martínez Maino (Macroview)

“El salto se debe a un reacomodamiento probablemente porque se retiró un oferta que venía entrando entre febrero y marzo. Los dólares financieros CCL y MEP venían con una sobredemanda importante, desde el tercero y cuarto trimestre del año pasado, y el primero del 2021, de alrededor de u$s200 millones por mes. Esa demanda era cubierta por la operatoria del Banco Central mediante la venta de bonos contra pesos y la posterior de recomprar de esos bonos contra dólares, que en definitiva era una venta de dólares de reservas y se recompra en mercado cambiario en vez de a $90 a $ 140 o $150. Pero entre en enero y febrero a algunas empresas (industriales) les entraron dólares y en las últimas semanas hubo un ingreso de dólares (al país) para pagar el impuesto a los patrimonios más altos”.

Emanuel Álvarez Agis

“Este salto del dólar es para ocuparse. Estamos en el medio del inicio de un proceso de blanqueo para la construcción y plantea un beneficio para blanquear dólares. Lo que puede estar pasando en el medio de un contexto que aumentó la inflación es que alguna plata negra que por ahí estaba en pesos empezó a buscar dólares para aprovechar los beneficios de ese blanqueo. Lo que importa hoy tiene más que ver con el mercado paralelo mayorista y de carácter legal que también pegó un saltito para arriba".

“Hoy la incertidumbre está en 2 planos: en el sanitario y en el financiero internacional. Empieza a manifestarse en las dudas, y en Argentina la gente cuando tiene dudas compra dólares. Por ahora la inflación se ha movido más con los movimientos del dólar oficial que del paralelo".

Maxi Montenegro

“Hay varios factores que están motivando la suba del “dólar libre”. La alta probabilidad de nuevas restricciones a la movilidad producto del aumento de casos de covid-19 genera incertidumbre económica y el refugio de los ahorristas ante ese contexto es el dólar, y además implica más expansión del gasto público. En segundo término, el “impuesto a la riqueza” cuyo vencimiento operó el 16/4 obligó a muchos contribuyentes grandes a “desarmar” posiciones en dólares para poder afrontar la obligación fiscal en pesos. La aceleración de la inflación también repercutió y por último las tasas de interés en pesos, que hoy son poco atractivas”.