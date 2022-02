Precio del pan: Rosario se distancia de Buenos Aires y no se prevén nuevos aumentos

El titular de la Asociación de Industriales Panaderos de Rosario, Gerardo Di Cosco, se pronunció tras los dichos del presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, Raúl Santoandré, quien adelantó que en los próximos días tanto el pan como los productos panificados aumentarán entre un 20% y un 25% llegando a costar $300 el kilo en promedio.

Di Cosco aseguró a Ecos365 que no se está pensando ningún nuevo aumento en la ciudad y consideró "injustificada" la cifra de incremento que se baraja en la provincia vecina. A su vez, señaló que se contactó con referentes de otras provincias, quienes también negaron nuevos incrementos en sus territorios.

Según declaraciones de Santoandré, la decisión de aumentar los precios en Buenos Aires se debe a que "en las últimas semanas hubo subas en el combustible, en los servicios y en muchas de nuestras materias primas". "Los huevos, por ejemplo, en 1O días aumentaron un 30%; el azúcar un 33%; los plásticos y el papel el 10%; la levadura un 35%, es inevitable para nosotros tener que trasladar esos aumentos a nuestros precios", indicó.

En este sentido, Di Cosco señaló que si bien esas subas son reales, la mayoría no tienen por qué incidir en el precio del pan. "Es algo que acá en Rosario no va a ocurrir, están fuera de la realidad. Mientras no aumente la harina, ni la energía o el gas, el precio del pan no tiene por qué ecalar y menos en esa cantidad", indicó Di Cosco.

El dirigente panadero señaló que el último incremento significativo en el valor de este producto ocurrió en diciembre pasado, cuando pasó de los $160 a valer entre $180 y $190 el kilo y destacó que en la actualidad se mantiene en estos valores, llegando a los $220 en los casos más extremos. "Hablar de que el precio del pan va a subir a $300 es asustar a la gente. No tiene sentido hacer referencia a un aumento de estas características", sostuvo Di Cosco.

Panaderías clandestinas

El problema de las panaderías clandestinas no es nuevo en la ciudad y prende alarmar en el sector que ve con preocupación como cada vez más negocios, del estilo de almacenes, carnicerías y supermercados, venden pan del que muchas veces no se conoce su procedencia.

"Sabemos, se han hecho denuncias, el año pasado por el tema de la pandemia no nos pudimos mover, pero en Argentina podría decirse que casi la misma de la industria panadera trabaja de forma clandestina", indicó Di Cosco y consideró que este no es solo un problema económico de competencia desleal hacia los locales que están registrados y pagan sus impuestos, sino de salubridad al no tener conocimiento del lugar y las condiciones en las que se fabrica.

En este sentido, hizo hincapié en que el objetivo está puesto en lograr "una Ley de Procedencia", que obligue a que los negocios que venden este insumo sepan de dónde proviene y quién lo fabrica y puedan demostrarlo ante los organismos reguladores.

Baja en el consumo

El consumo de pan viene a la baja desde hace tiempo en Rosario y con una pronunciada caída luego de la pandemia. El empresario panaderil resaltó que en los meses de encierro muchas personas decidieron cocinar en sus casas y bajaron el consumo en negocios como panaderías-

"Cuando comenzó la pandemia nos bajó entre un 30% y un 40% las ventas y no se pudieron recuperar a los niveles en los que estaba antes. La reactivación nunca olvió a sentirse en el sector", señaló Di Cosco y agregó que apuntan a que el Gobierno Nacional convoque a los asociaciones de panaderos de todo el país para llegar a un acuerdo.

"Buscamos conformar una 'Mesa del Pan' para discutir los problemas que tenemos en la industria y transmitir nuestras dificultades. Necesitamos trabajar con mayor previsibilidad, no se puede trabajar con esta inflación que golpea a los alimentos, el pan es un bien que no puede faltar en la mesa de ningún argentino", destacó el panadero rosarino.