Precios Cuidados: negocian subas lejos de la inflación y empresas podrían entregar con cupos

En medio de la discusión entre el Gobierno y las empresas alimenticias por Precios Cuidados, crece la tensión por lo que tendría que ser la implementación del programa para el último trimestre del año. Y es que todavía se discute qué productos entrarán en el programa, cuál será el margen de aumento y cómo se darán las entregas por parte de las alimenticias.

Las reuniones entre las empresas de consumo masivo y los funcionarios de la Secretaría de Comercio comenzaron hace ya tres semanas y todavía siguen las discusiones para poder cerrar el nuevo acuerdo entre fines de esta semana y comienzos de la próxima.

De acuerdo a Infobae, según varias fuentes empresarias, el pedido inicial de la Secretaría fue, en todos los casos, una lista de productos más acotada pero con las marcas líderes y en los formatos más vendidos. El objetivo oficial es bajar de un listado de 1.030 artículos a unos 500.

Tombolini busca que haya una mayor presencia de marcas líderes, pero no está consiguiendo todo lo que se propuso. Menos aún al considerar un contexto en el que la actualización de precios no será la que el funcionario había prometido apenas entró en funciones. Por eso, muchas compañías no accedieron a incluir algunos productos y, al mismo tiempo, algunas pusieron como condición de negociación que se acuerden límites de volúmenes a entregar.

Según coincidieron en varias compañías, la idea inicial de Comercio era, en los casos de productos que ya están en Precios Cuidados, permitir subas por encima de la inflación con el fin de ir recuperando atrasos y cerrar la brecha de precios que existe con ítems de igual categoría pero que no están en el programa.

Pero el acelerado crecimiento de inflación y ajustes menores hizo que a brecha se fuera agrandando y produjo un exceso de demanda de esos artículos que integran el programa, seguido de faltantes en algunos casos.

La mayoría de las empresas ya cerró la lista de productos pero todavía no avanzó con el capítulo “precios”, pero el mensaje de Nación fue que los productos que ingresan ahora al plan tendrán una actualización mensual del 3% (9% en el trimestre), mientras que los que ya estaban podrán ajustar entre 4% y 5%, dos puntos menos que la inflación.

“En unos de nuestros productos líderes que ya estaba en el programa tenemos un atraso del 34% respecto de la inflación. Y seguirá siendo un problema. Por eso no aceptamos poner el formato más vendido que nos pedían”, dijeron en una de las empresas líderes a Infobae, al tiempo que agregó que están negociando límites en las entregas, como ya existe, por ejemplo, con la yerba.

En otra firma también dijeron que acompañarán, “pero en algunos casos con cupos”. “En cuanto a los ajustes, nos hablaron de 3%. Y propusimos 10% en octubre y que en noviembre y diciembre las subas sean menores a la inflación. Pero no aceptaron. Sin embargo, nos pidieron algunos productos que no aceptamos y le mandamos otra contrapropuesta que tenemos que ver si aceptan o no”, dijo el directivo de la empresa. “Nos pidieron lo mismo que al resto, productos de primeras marcas. Y estamos negociando para que sean los de segunda”, sumaron desde otra compañía.