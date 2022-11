Precios Justos: ¿qué se espera que pase cuando termine el acuerdo?

Según el último informe del analista Salvador Di Stéfano, la economía sigue indexada: la inflación del mes de octubre fue del 6,3%, la tasa de devaluación del peso en igual mes fue del 6,5% y la tasa de interés es del 6,25%, por segundo mes consecutivo el Banco Central está trabajando para alinear las tres variables. De esta forma tenemos una economía indexada a un ritmo del 6,3% mensual en promedio.

En términos anuales, la tasa de inflación es del 88% anual, la tasa de interés del 75% anual, y la tasa de devaluación del 57,3% anual. Aún queda el rezago de los meses anteriores en donde la tasa de interés y la tasa de devaluación corrían de atrás a la tasa de inflación.

Di Stéfano considera que el Gobierno ha propuesto a las empresas que congelen los precios de 2.000 productos aproximadamente y que se comprometan a que, cerca de 30.000 productos, aumenten a un ritmo del 4% mensual. La contrapartida para estas empresas sería libre acceso a dólares para importar. El compromiso aún no fue firmado por las empresas ya que en el acuerdo no figura explícitamente la posibilidad de acceder a dólares de la importación.

Daría la sensación que los precios justos tienen un acuerdo escrito que es injusto, ya que no satisface a las partes involucradas. Sin embargo, nos gustaría hacer algunas consideraciones. Todo acuerdo de precios ha sido un fracaso históricamente, con lo cual lo primero que tenemos para decir es que resulta altamente probable que no se pueda cumplir, o bien que los objetivos planteados no sean alcanzados al final de los 120 días.

Para llegar a los 120 días deberían estar alineadas todas las variables económicas, o al menos la tasa de interés y la tasa de devaluación del peso. Si firmás un acuerdo de precios para aumentar solo el 4,0% un universo de productos, no podemos tener una tasa de interés en el 6,25% mensual o una tasa de devaluación en el 6,7% mensual. El gobierno debería acompañar bajando la tasa de interés y desacelerando la devaluación del dólar oficial, estimó el analista financiero.

En caso de que el gobierno no pueda bajar la tasa de interés a niveles del 4,0% mensual, debería darles a las empresas algún beneficio impositivo para que puedan beneficiarse por adherirse al programa de Precios Justos, algo que, a priori, no ocurre. El acuerdo nace muerto, ya que los precios siempre se fijan en el mercado, y nunca de la mano de un burócrata.

El acuerdo de precios, que fue presentado entre el gobierno y las empresas, no fue firmado por las partes involucradas y no está en vigencia. Lo que sí está ocurriendo es que la posibilidad de limitar la suba de precios hizo que muchas empresas adelantaran la actualización de las listas de precios, que en la actualidad no existen, ya que los precios en el mercado se comunican verbalmente, y nadie quiere dejar escrito una oferta, porque los precios varían en cuestión de días.

Un acuerdo de precios en donde los aumentos se ubican por encima de la tasa de interés vigente y la tasa de devaluación nace muerto, y difícilmente el programa pueda atravesar los 120 días sin contratiempos.

Si el programa atravesara los 120 días sin problemas, acumularían un retraso en los precios que al día 121 se produciría un efecto resorte que elevaría los precios notablemente y generaría más problemas que los que venía a solucionar.