Precios estables en el mercado de granos

Jornada con precios entre estables y alcistas en la plaza rosarina. Los granos gruesos continúan concentrando la atención de los operadores a pesar de la demora en la cosecha por las lluvias

En la jornada de hoy, tuvimos buena actividad comercial en la plaza doméstica, concentrada principalmente en los mercados de soja y maíz, aun a pesar de las copiosas lluvias durante el fin de semana que demoraron la cosecha sobre la zona núcleo. Los precios se movieron entre estables y alcistas para los principales cultivos, registrándose mejoras principalmente en las ofertas por maíz. En el mercado de trigo, volvimos a tener varios compradores interesados en hacerse del cereal de la campaña próxima, aunque con ofertas de compra estables. Destacó, a su vez, la aparición de ofertas de compra por girasol de campaña 2021/22.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago cerró con subas en la jornada de hoy. Los futuros de trigo anotaron subas, producto de las preocupaciones por las condiciones secas sobre las zonas productoras de los EE.UU. Los futuros de maíz ajustaron en alza producto del fuerte ritmo de importaciones por parte de China. La soja cerró en alza por la fuerte demanda del poroto estadounidense, con exportaciones fuertes y con buenos datos de demanda interna para crushing revelados por NOPA en la jornada.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 92,4200 / 92,6200; + 0,04% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 178.353 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.585.917 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En el mercado de soja, la actividad comercial se concentró principalmente en los negocios para entregas próximas, aunque se extendió el abanico de posibilidades de entrega.

Por soja para fijaciones se dieron de forma abierta $ 29.760/t por parte de las fábricas o US$ 322/t, dos dólares por encima de ayer. La oferta abierta por mercadería con entrega inmediata alcanzaba los US$ 320/t sobre el final de la jornada, sin descartar mejoras.

Por soja con entrega en mayo se ofrecieron US$ 320/t, sin cambios entre ruedas. Apareció una condición para la entrega en el mes de junio, ofreciéndose US$ 325/t. por la oleaginosa calidad exportación.

GIRASOL

En el mercado de girasol, la oferta por la oleaginosa de la campaña corriente se mantuvo sin cambios, aunque con más compradores activos. En este sentido, se ofrecieron de forma abierta US$ 450/t por girasol con entrega disponible, mismo que para las entregas en abril y mayo. A su vez, destacó la aparición de ofertas abiertas por el grano de la próxima campaña; se ofrecieron US$ 350/t por girasol con entrega entre diciembre y febrero de 2021.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En cuanto al trigo, tuvimos la presencia de un mayor número de compradores interesados por parte de la exportación, cuyas ofertas se concentraron principalmente en los segmentos de campaña 2021/22.

Por trigo con entrega en mayo, se ofrecieron US$ 198/t, mientras que para entregas entre junio y julio la oferta se mantuvo en US$ 200/t.

En cuanto al segmento de campaña 2021/22, los precios se mantuvieron sin cambios, aunque contamos con mayor número de compradores ofreciendo condiciones; se ofrecían US$ 190/t para las entregas entre noviembre y diciembre.

MAÍZ

En el mercado de maíz contamos con la presencia de todos los compradores tradicionales de esta plaza, con ofertas de compra alcistas en los principales segmentos negociados.

Se ofrecieron US$ 210/t por el cereal con entrega hasta el 19 del corriente, unos US$ 5/t por encima de la pizarra del día de ayer. Para la entrega entre el 15/4 y el 15/4 también se ofrecieron US$ 210/t, mismo que para entregas en abril y mayo, mejorando unos US$ 10/t entre ruedas.

Por maíz con entrega en junio la oferta mejoró US$ 5/t hasta los US$ 200/t, mientras que la entrega en julio alcanzó los US$ 195/t, también US$ 5/t por encima de ayer. Para entregas entre agosto y septiembre, la oferta alcanzó US$ 185/t.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En el mercado de sorgo, la oferta en el segmento contractual se mantuvo en US$ 220/t. Este mismo valor se ofreció también para los meses de descarga entre mayo y julio del presente año. No tuvimos cambios entre ruedas.



Por Luis Ciucci