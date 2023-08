Precios, salarios y asignaciones: las medidas que prepara Economía para mejorar los ingresos

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará medidas para estabilizar los precios y para "amortiguar el daño que provocó en el bolsillo de la población, la devaluación" y reveló que "al principio de las negociaciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pedía una devaluación del 100%".



Massa confirmó que viajará la semana próxima a Washington porque "el miércoles próximo se reúne el directorio del FMI y desembolsa los recursos, habrá fondos para intervenir en el mercado", en una entrevista televisiva.

Sostuvo que "el FMI pidió 100% después, 60% y finalmente el acuerdo al que arribamos cerró en el 20%" y afirmó que "el FMI exigía como parte de los desembolsos una actualización del tipo de cambio oficial porque había un retraso del 19%".



El responsable de la cartera económica admitió que "durante un mes la negociación estuvo cortada porque ellos se plantaron en el 60%".



El jefe del Palacio de Hacienda anticipó que "habrá anuncios para estabilizar los precios y situaciones de compensación para amortiguar el daño que provocó la devaluación sobre el bolsillo de la población".

Aumento de precios

Massa detalló que "ya cerramos un sendero de aumentos de precios del 5% en agosto, 5% en septiembre y 5% para octubre, para los próximos tres meses, al tiempo que le bajamos impuestos para las empresas que acuerden estabilidad de precios para la gente".



Más adelante, señaló que "el tipo de cambio, el oficial queda establecido y estacionado hasta el 30 de octubre, sin embargo, advirtió a las empresas por el traslado a precios, al señalar que habrá penas para quienes adopten posiciones de abuso.



"El que firme el acuerdo y no lo cumpla, las sanciones que tiene económicas y penales ya no van a ser las multas de la Secretaría de Comercio, no son multitas, los que aumentan y se abusen le vamos a aplicar todo el peso de la ley porque están accediendo a beneficios impositivos", advirtió Massa.



El ministro fue enfático y sostuvo que "aquellos que no quieran firmar el acuerdo y abusen le vamos a aplicar todo el peso de la ley. Que hay en la Argentina avivadas, hay avivadas".



Massa reconoció que "las cadenas de supermercados vienen cumpliendo pero los minoristas y los chinos no lo cumplen. Algunos porque son víctimas del mayorista y les pido a esos almaceneros que denuncien a los mayoristas que no cumplen los acuerdos porque tienen beneficios impositivos".



Finalmente, el ministro de Economía anticipó que la semana que viene "habrá anuncios de aumentos salariales con suma fija dentro del marco de las paritarias, así como también habrá refuerzos en las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo y el impacto en la canasta de jubilados y mañana se va rediscutir el programa de medicamentos para los jubilados".