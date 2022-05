Preocupación de exportadores argentinos por las bajas de precios en el mercado mundial de carnes

El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) informó que se han producido “sensibles bajas de precios” de los distintos productos cárnicos bovinos que Argentina exporta al mercado internacional.

“Esta situación determina reanalizar las operaciones de venta al exterior y readecuar la estructura de costos a fin de aggiornar la exportación a esta nueva situación”, advirtieron los empresarios.

Uno de los casos más significativo es el valor de la cuota Hilton, que llegó a comercializarse entre US$ 17.900 - 18.000 y, en la actualidad, no se puede vender a más de US$ 15.000. Consecuentemente, y de manera proporcional a lo que ocurre con la cuota de cortes de alta calidad a la Unión Europea, desde el Consorcio manifestaron que también se vieron significativas alteraciones en los valores de la Cuota 481 que se comercializaba a US$ 11.000 y hoy en día se vende a US$ 9.000.

“El principal destino de carne argentina de volumen, la República Popular de China, ha disminuido también sus valores de compra en 1.000 dólares en un promedio general de los distintos productos que importa”, admitieron.

Entre los motivos que han inducido a esta baja se destacan el actual confinamiento por Covid-19 en el gigante asiático, la devaluación producida y el congestionamiento del puerto de Shanghái, que complica de manera categórica la logística de desembarco.

Por último, expresaron: “esta situación repercute directamente en la estructura de costo de las empresas frigoríficas exportadoras, quienes adecuarán sus programas de producción y comercialización a la nueva realidad que se ha configurado”.