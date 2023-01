Prepagas: rechazarán declaraciones juradas que no contemplen los ingresos del grupo familiar

Las empresas de medicina prepaga indicaron que rechazarán aquellas declaraciones remitidas por la Superintendencia de Servicios de Salud en las que se contemplen ingresos individuales de afiliados que tienen aportes del grupo familiar. En esos casos se aplicará el aumento del 8,21 por ciento y no del 4,91 por ciento si el ingreso total no supera los seis Salarios Mínimos, Vital y Móvil.

En ese sentido se refirió Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) en una entrevista en Clarín. Allí dijo que las prepagas consideran que deben declararse los ingresos del grupo familiar al plan de salud. Justamente los ingresos que debe aclarar el afiliado es lo que determina la proporción del aumento.

La disposición abarca tanto a los trabajadores que derivan los aportes obligatorios de las obras sociales a una prepaga como a los afiliados directos de la medicina privada. Para el primero de los casos Belocopitt señaló que pueden calcular los ingresos de los aportes que derivan a la prepaga si es individual o de más integrantes del grupo familiar que disponen de la misma cobertura.

El titular de la UAS explicó que en el caso de una pareja en el cual cada miembro gane menos de los seis salarios mínimos pero igualmente el ingreso de ambos lo supere, allí no corresponde hacer la declaración jurada. Y si la hizo igualmente se aplicará el aumento del 8,21 por ciento.

Lo mismo ocurre para los afiliados voluntarios. Si bien las prepagas no disponen de la información relativa a los ingresos, por las declaraciones impositivas, la SSN a través de la AFIP puede determinar si superan o no el límite de los seis salarios mínimos.

Por otra parte, respecto a los monotributistas, Belocopitt indicó que se debería tomar como referencia la escala de ingresos de la categoría del afiliado y de los restantes miembros del grupo familiar con la misma cobertura. La resolución 2/2023 aclara que "no se admitirá la presentación de declaraciones juradas de ingreso para meses anteriores al previsto según la fecha de carga ni procederá la aplicación del tope en forma retroactiva". De esta forma quien no realice el trámite en el mes no podrá completarlo en el mes o meses siguientes ni reclamar la compensación por haber pagado un importe mayor.

Por último la resolución detalló las prestaciones de primer y segundo nivel que podrán dar lugar al cobro de copagos en los planes de cobertura que las Entidades de Medicina Prepaga deben ofrecer.