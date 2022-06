Preparan nuevo programa local de productos a precios convenientes para comercios de cercanía

La Provincia trabaja con Nación en un esquema para llegar a comercios de cercanía con un paquete de productos con precios de referencia. La idea es incorporar a estos canales de venta a una iniciativa similar a la implementada con los programas de Precios Santafesinos y Precios Cuidados, que hoy no llegan a estas bocas de expendio cada vez más visitada por consumidores.

Santa Fe ya tenía armada la propuesta, había acordado con una decena de empresas mayoristas santafesinas y había avanzado con un relevamiento la disponibilidad de estos artículos a los precios acordados para ofrecerlos en estos comercios minoristas, permitiéndoles un margen de ganancia acorde para hacer sustentable el sistema. Sin embargo el cambio de secretario del Interior de la Nación –salida de Roberto Feletti e ingreso de Guillermo Hang- frenó todo.

“Teníamos prevista una reunión con Nación a comienzos de julio y ahora vamos a ver cómo se reacomoda todo, pero nosotros tenemos el programa listo”, manifestó el secretario de Comercio Interior de Santa Fe, Juan Marcos Aviano. Añadió que la idea es sumar a supermercados, almaceneros y kiosqueros que estaban afuera de las iniciativas de precios de referencia provinciales y nacionales en marcha.

Fideicomisos

Por otro lado, la Provincia viene analizando el tema del fideicomiso de trigo, que en las últimas semanas estuvo en el centro de la escena por el polémico ingreso de Molino Cañuelas, empresa que se encuentra concursada y por ende no cumpliría con los requisitos exigidos por el Gobierno para integrar el fideicomiso, como es no tener deudas. Además se giraron subsidios por $1.110 millones para bajar el precio de la harina, lo que motivó una denuncia al ahora ex funcionario.

Inicialmente había cierta reticencia de los molineros locales a ingresar al fideicomiso, ya que aseguran que no pueden tener más de diez días almacenado el trigo antes de enviarlo a molienda. La cuestión pasa por cómo financiar el descalce entre la venta de la harina subsidiada y el momento en el que se recibe el pago de parte del Gobierno.

Sin embargo el escenario cambió con la incorporación de Cañuelas, al que podrían seguirle otros. Es que algunos molinos santafesinos y las panaderías hoy terminan comprando a aquellos que venden harina subsidiada, como Cañuelas, en desmedro de proveedores locales como AFA, Semino, Cabanellas, entre otros. “La idea es hacer una articulación entre molinos y distribuidoras para que puedan acceder también a harina subsidiada”, indicó Aviano. Agregó que por otro lado, también está previsto abordar con Hang el tema del fideicomiso de aceite.