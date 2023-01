Previaje 4: cuándo se lanza el programa y qué destinos se podrán visitar

El Ministerio de Turismo lanzará la cuarta edición de PreViaje en la segunda mitad de marzo de este año, según trascendió en las últimas. De esta manera, se espera una nueva demanda en la actividad turística y buenas expectativas en los operadores.

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, adelantó algunos detalles y diferencias de este lanzamiento. En tanto, confirmó que se mantiene el objetivo de estimular la demanda en períodos de baja estacionalidad.

Al igual que ocurrió en los meses anteriores, se devolverá el 50% de lo gastado en servicios turísticos, siempre y cuando se hayan cargado las compras realizadas anticipadamente en el sitio web. En caso de ser miembro del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la devolución será del 70%.

Sobre las fechas, está previsto que se pueda acceder al programa después de la temporada de verano y antes de las vacaciones de invierno. Según se supo, se lo podrá utilizar en entre los meses de mayo y junio de este año.

Qué destinos abarca

El alcance que tendrá será nacional, por lo que podrás visitar cualquiera de las provincias del país. Si bien se había hablado la aplicación únicamente para destinos emergentes, finalmente esto se canceló.

No obstante, el Gobierno no confirmó una fecha exacta en la que se iniciará el programa, por lo que todavía no se pueden realizar las compras.

El calendario del mismo se informará en las próximas semanas, en las que se de detallarán las fechas y las cargas de los comprobantes de pago.

A continuación, estas son las fechas especiales en las que estaría incluido este beneficio:

-1 de mayo (Día del Trabajador)

-25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo)

-26 de mayo (Feriado con fines turísticos)

-17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes)

-19 de junio (Feriado con fines turísticos)

-20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)