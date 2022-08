Primer cruce fuerte del campo a Bahillo: "a la hora de cobrarnos no nos preguntan el partido"

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) rechazó y lamentó las expresiones del flamante secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, “que no colaboran a la construcción de consensos sino que siembran prejuicios ya superados en el país, que sostenemos los productores de todas las banderas políticas y partidarias a los que a la hora de pagar impuestos no les preguntan qué país queremos y lo que es más grave aún, que necesita el campo para crecer y desarrollarse”

Cabe recordar que en el día de ayer, Bahillo brindó declaraciones radiales donde manifestó la necesidad de conocer la postura política de la dirigencia rural (haciendo referencia a la Mesa de Enlace) para conocer desde qué lugar realizan sus planteos.

Por eso, CRA salió con los tapones de punta: representamos un solo partido, el del productor y vamos a trabajar a rajatabla para que el partido de los productores crezca, se consolide y se afirme”. En ese sentido, afirmaron que “la ideología no es el problema, pero la ineficiencia y los prejuicios, sí; más aún cuando sus artífices insisten en los yerros que es el único problema de fondo del país”.

Para la dirigencia confederada, la inquietud del secretario Bahillo “conspira contra las libertades individuales”. Y agregaron: “quizás no esté enterado, pero los gobiernos, en los últimos 30 años, cualquiera sea su signo, no han dudado en usar la rentabilidad del campo, provenga de la derecha, del centro o de la izquierda, para sostenerse y camuflar sus agobiantes ineficiencias que ponen contra las cuerdas al productor y a todos los argentinos a los que los alimentos y el futuro les queda cada vez más lejos”. Al respecto, aseguraron: "a la hora de cobrarnos no nos preguntan el partido o la ideología: Investigan cuánto tenemos, cuánto liquidamos y cuánto más nos pueden sacar"

Y concluyeron: “la duda que nos deja Bahillo es a qué partido pertenecen los dirigentes de los últimos años que, a diferencia de Alberdi y de otros preclaros de nuestra historia, no han podido diseñar ninguna otra política que no sea la de cobrar impuestos, más impuestos y nuevos impuestos para sostener sus propios privilegios. Los años de un mandato son los mismos que nos llevan a nosotros criar una vaca: La diferencia es que el político se va rico, nosotros seguimos con la misma vaca”.