Primeras reacciones frente la crisis en el Ministerio de Economía entre los empresarios locales

La salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía de la Nación, y el arribo de Silvina Batakis repercutió en los mercados y tuvo su rebote en los sectores productivos. Referentes del comercio, la industria y la construcción de Rosario y Santa Fe consultados por Ecos365 dieron su visión sobre el nuevo escenario, analizaron el impacto sobre sus respectivos sectores y proyectaron lo que podría ocurrir de implementarse algunas de las medidas que circulan.

Edgardo Moschitta, Federación Gremial del Comercio y la Industria de Rosario (FECOI)

Expectativas respecto a Silvina Batakis: “Aparentemente no habrá demasiados cambios sustanciales en la política económica. Batakis es muy afín a las ideas kirchneristas. Se seguiría el rumbo actual, pero hay que ver cuánto puede impactar esta situación en las expectativas del mercado y en las consecuencias que esto pueda tener”.

Situación actual del comercio y la industria de Rosario: “La ciudad estaba mostrando indicadores superadores a la prepandemia, pero la aceleración de la inflación estaba poniendo en riesgo estos niveles. Se empieza a notar cierta flojedad en el mercado, porque el poder adquisitivo baja, e impacta en las cantidades vendidas, y en la actividad real. Esto ya empieza a verse”.

Posible devaluación: “Si se devalúa en el actual escenario de incertidumbre se neutralizaría inmediatamente, porque impactaría en los dólares no oficiales, y de este modo se trasladaría a precios. Por eso tampoco serviría para achicar la brecha, que ya está al 100%. Sin ningún aditamento, una devaluación no tendrá ningún efecto positivo y sí negativo, como puede ser más inflación. Haría falta primero un plan con expectativas positivas que desinfle la incertidumbre que hay respecto al futuro”.

Importaciones: “Hoy para importar algo tenés que lograr que el proveedor te espere 180 días para pagarle, lo que ya de por sí es muy difícil. Pero incluso si lo conseguís, tenés que recibir el producto, venderlo en pesos y que te den los dólares para pagar en 180 días. Pero ¿a cuánto tengo que vender en pesos hoy el producto para obtener los dólares necesarios en 180 días, si no tengo idea de cuál será su valor? Además las expectativas son negativas. Así habrá un impacto directo en el precio.

“La semana pasada se tomaron medidas muy importantes para el sector productivo con respecto a la reglamentación sobre el régimen de importaciones. Todavía no habíamos terminado de procesarlas y ahora llegó esto. Es de mucha expectativa la situación. Creo que al menos por unos días, todo estará paralizado a la espera de que aclare el panorama”.

Rubén Llenas, Cámara Argentina de la Construcción, delegación Rosario (CAMARCO Rosario)

Expectativas respecto a Silvina Batakis: “Desde la construcción esperamos que desde la macroeconomía se genere más certidumbre, más confianza con medidas concretas, y que se bajen los índices de inflación que hoy hacen inviable la ejecución de la obra pública, y ponen en serio riesgo su continuidad”.

Rumores de ajustes en la obra pública: “Pensar en la obra pública como variable de ajuste lo rechazamos de pleno, porque es una medida de corto plazo que sólo genera más desocupación y no permite contar con obras sociales y productivas para la gente. Sería un error grave por lo que significa el efecto multiplicador en la economía, y el empleo directo e indirecto que produce”.

Carlos Garrera, Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe)

Cómo ven la asunción de Batakis y qué impacto provoca en la producción: “En principio conocemos a la nueva ministra de las gestiones anteriores, habrá que ver el escenario con el que se encuentra. Hasta que no se resuelva esta situación, la producción no puede tomar alguna decisión que crucial. Hoy por hoy estamos en plena negociación de paritarias, tenemos que importar insumos, tenemos que vender y cobrar. Entonces ante la incertidumbre que se genera que todavía no está el equipo completo armado, uno no sabe a veces qué hacer. Pero bueno, son las reglas del juego. No nos vamos a desesperar y tendremos que esperar uno, dos o tres días hasta que esto se acomode y veamos cómo actuar. Lo positivo es que veníamos en crecimiento”.

Importaciones: “En la medida en que nosotros no sepamos si disponemos de los dólares para poder importar los productos que no se fabriquen en el país o eventualmente tampoco conozcamos el valor real al cual va a terminar el dólar, si es que la devaluación sigue como venía o cambia el ritmo, se complica un poco. Lo peor que nos puede pasar es no tener insumos. En ese sentido vamos a tratar de seguir pregonando o por lo menos seguir pidiendo a las autoridades la posibilidad de seguir importando todo aquello que no se fabrique en el país, que es un insumo esencial para fabricar”.

Créditos: “Hay líneas especiales para la producción y el capital de trabajo, esperamos que queden con las tasas de interés que tenían antes. En ese sentido no creo que se restrinjan ahora. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa”.