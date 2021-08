Producción sustentable: por qué dejó de ser un gasto y se convirtió en una inversión

A comienzos de año, Ecos365 dio cuenta de la gran inversión realizada por Worms, firma especializada en tratamiento de residuos, para la compra de una trituradora de neumáticos. Esta maquinaria es capaz de tratar 30 mil gomas por hora, brindándole una solución ecológica a un gran contaminante del medioambiente, a la vez que extrae insumos que pueden ser reutilizados en la industria de la construcción y siderurgia. Meses más tarde se contó que para abastecer de energía a este equipo, Grupo Calzim montó un criadero de chanchos con camas profundas, en las cuales los animales están más relajados y producen más y mejor carne. En cuanto a los desechos, se reutilizan por un lado para generar biogás, y por el otro como abono natural que reemplaza a los fertilizantes químicos. Una vez que la producción esté a pleno, les sobrará energía, y ese excedente se donará a instituciones de bien público.

Este es un caso de lo que se conoce como economía circular, un modelo de producción y consumo que implica compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes para destinarlos o bien para extender su vida útil, o también generar los insumos básicos con los cuales producir otros. De esa manera se pretende imitar a la naturaleza y cerrar el ciclo de la materialidad. Propuestas de este estilo, ligadas a la sustentabilidad, hace tiempo que dejaron de ser vistas como un gasto, y empezaron a considerarse como una inversión, ya no sólo al alcance de multinacionales, sino también disponibles para pymes por la sostenida baja en el costo de equipos y la mayor capacitación en la materia.

En Europa la tendencia está más consolidada, en parte por la presión legislativa que obliga a las empresas a una producción responsable, pero también por un consumidor más consciente del daño ambiental, y que está dispuesto (y puede) pagar más por un producto o servicio que le garantiza ciertos estándares de sustentabilidad. Si bien Argentina está mucho más atrasada en la materia, de a poco empiezan a crecer experiencias en este sentido, y pocos dudan de que por allí pasa el futuro. A continuación, un repaso a algunos de los casos más importantes de economía circular en Rosario y la región.

Beneficios de la economía circular

Textiles reciclado y ropa hecha con desechos orgánicos

Lobo Corp es una joven empresa que propone la reutilización de los residuos generados por la industria textil para reabastecer a sectores como el automotriz, la construcción y los hilados. “El sistema actual de producir, consumir y desechar está obsoleto”, dijo Adrián Osuna, director de comercialización de la firma, y añadió que cada rosarino produce en promedio 900 gramos de basura por día, de la cual el 3% es textil. “Son 11 toneladas de desechos al día, un número muy importante”, afirmó y consideró imprescindible hacer algo para volver a insertar lo descartado en el circuito productivo.

“Lo vemos principalmente por una cuestión ambiental, pero también como una oportunidad de negocios, porque vemos que el consumidor empieza a tener una ética diferente, sobre todo los más jóvenes que consumen menos porque saben que el exceso lleva a problemas como los que estamos viviendo ahora, pero además en lo que consumen privilegian lo sustentable”, resaltó en diálogo con Ecos365, al tiempo que no olvidó la importancia que tiene el tema también como reputación de marca. Actualmente Lobo Corp ultima detalles del proyecto para instalar una planta recicladora de textiles en Rosario, y cuenta con inversores e instituciones interesadas en sumarse a la iniciativa

Por su parte, Milagros Salvatierra tiene 22 años, es rosarina, egresada de la carrera de Diseño de Indumentaria y busca impulsar un proyecto para la confección de textiles a partir de desechos orgánicos y biodegradables de la industria frutihortícola."La idea general de Salvatierra es reeducar la forma de vestirnos a partir de la creación de productos con textiles innovadores desarrollados con desechos orgánicos y bigodegradables principalmente de la industria frutihortícola. Por ejemplo, de la cáscara de naranja pueden extraerse fibras de celulosa para la confección de diferentes tejidos", contó.

Ciclo de la economía circular

Para ejecutar el proceso requiere de un biodigestor, máquina que realiza el tratamiento de desechos orgánicos permitiendo disminuir la carga contaminante de los mismos y generando biogás, capaz de usarse en la reproducción de nuevos textiles. A su vez, esta máquina posibilitará extraer los compuestos que servirán para la confección de ropa, mientras que el sobrante de dicho proceso sirve como biofertilizantes y se destinaría a los productores de la cadena frutihortícola, cerrando así un circulo que se inserta bajo el concepto de la economía circular.

De plástico descartado a madera de alta calidad

El plástico que termina en un basural puede demorar entre 100 y mil años en degradarse. Pero esta gran perdurabilidad podría considerarse una virtud si fuera bien utilizada. Es por eso que investigadoras santafesinas armaron un proyecto para convertir plásticos en maderas de alta calidad, útiles tanto para el interior como el exterior de las viviendas, y a menor costo que la tradicional. La Universidad Nacional del Litoral (UNL) les incubó la propuesta. “La madera plástica puede reemplazar perfectamente la vegetal y de hecho tiene más versatilidad”, relató la ingeniera industrial Magalí Nóbile, una de las integrantes del equipo.

Entre las ventajas que posee se destaca que no la afecta la intemperie ni la humedad, por lo que puede usarse en construcciones expuestas al agua, es retardante del fuego, aislante térmico y del ruido, no es atacada por bacterias ni roedores, posee alta resistencia para soportar carga, el color es de por vida (igualmente se puede pintar y trabajar como madera natural), no requiere mantenimiento. “Es posible emplearla tanto en el interior como en el exterior de una vivienda, y en múltiples construcciones, porque ofrece una enorme duración”, explicó la emprendedora cuyo proyecto recibió un estímulo económico de la UNL para comenzar, aunque se buscan inversores para escalarlo.

Economía del reciclaje

Cosméticos y ropa interior natural

Pura Biotech es una startup que plantea la producción de un principio activo natural para la industria cosmética, de una forma amigable con las personas y el medio ambiente. "Lo que buscamos obtener es un principio activo que se llama licopeno, un pigmento orgánico que le da el color rojo a los tomates y puede ser adquirido a través de ciertas comidas. La realidad es que no tan fácil incorporarlo por medio de una dieta y pensamos en ofrecerlo a través de cremas y cosméticos de una forma natural y principalmente apuntado al rubro femenino", precisó Araceli Simoneit, Licenciada en Biotecnología y artífice de la idea.

Además, el licopeno tiene importantes propiedades fotoprotectoras y ya es usado por diversos laboratorios en cremas solares debido a su habilidad para filtrar los rayos UV. También es un antioxidante por lo que se agrega a diferentes maquillajes, cremas y serums por su efecto antiage, y puede utilizarse en compuestos vitamínicos acompañado de otros nutrientes, por su capacidad de reforzar el sistema inmunológico. La idea del equipo es desarrollar un principio activo en formato polvo que contenga este producto y pueda ser comercializado a empresas farmacéuticas y de cosméticas que buscan utilizar materia prima pura y de origen natural para sus productos, con el plus de mejorar aspectos de la salud de sus usuarios.

Romina Delichotti y Juliana Morales Rins son las creadoras de Freeling, una marca de ropa interior fabricada con tela de alta tecnología, pensada para la menstruación. El objetivo principal es ofrecer un producto cómodo para que las niñas y mujeres puedan usar durante su período y contribuir con un método “eco friendly” que permite disminuir la cantidad de residuos que se generan con otros materiales como toallitas y tampones.

Las bombachas son fabricadas por un taller textil a partir de microfibras y algodones especiales que permiten diferentes grados de absorción, de acuerdo a las necesidades de cada persona. Además de cumplir el propósito de contener la sangre, tiene otras ventajas como la capacidad de eliminar olores y bacterias. "Fuimos estudiando diferentes telas por separado cada una con sus propiedades y la combinación de las tres hasta dar con el resultado final. Textiles que absorban ya hay en el mercado argentino, pero que lo hagan en gran cantidad, que sean hipoalergénicos y sustentables no había y desarrollar todo lo tecnológico para lograr estos puntos nos llevó mucho tiempo.", destacó Morales Rins, y adelantó que debido al éxito de la propuesta, ahora buscan incursionar en nuevas líneas con textiles "high tech", como pueden ser el diseño de ropa deportiva y trajes de baño.

Generación de residuos per cápita

Productos en base a microalgas

Azchrum es una empresa santafesina incubada en el Parque Tecnológico Litoral Centro, que plantea el desarrollo de alimentos personalizadas de carácter innovador para prevenir la aparición o el avance de enfermedades asociadas a la malnutrición y mejorar la calidad de vida de las personas. El equipo de trabajo se enfocó en la microalga Spirulina ya que sirve como suplemento dietético por ser muy rica en nutrientes y tener la capacidad de fortalecer el sistema inmunológico. Además es ecológicamente sustentable y factible de ser utilizada en distintas combinaciones de alimentos, un punto muy importante ya que al trabajar con niños y jóvenes, la manera más fácil de incorporarla es a través de comidas vistosas o de sabor dulce.

Basándose en la economía circular, trabajan en la biodigestión de residuos orgánicos para obtener biofertilizantes que estimulan el desarrollo de la spirulina. “A su vez, durante su ciclo de vida absorbe dióxido de carbono para hacer la fotosíntesis, impidiendo que este se libere al medioambiente y cause diferentes problemas como el climático”, señaló Laura Ibañez, integrante del equipo. Si bien la idea de la startup es salir al mercado con una marca propia, inicialmente se asoció a la multinacional Oil Fox, con mucha experiencia en la materia, y a mediano plazo buscan contar también con una planta propia para producir a escala.

Adolfo Herrera es un agrónomo general que encontró la fórmula para producir en laboratorio, y a través de microorganismos, Omega 3 DHA, un ácido graso clave para reducir el riesgo de padecer ACV, cáncer y enfermedades autoinmunes, entre otros múltiples beneficios. Fue uno de los ganadores de Naves Federal 2021 y ahora busca producirlo a escala para exportarlo. El Omega 3 no es generado por el cuerpo humano, sino que se incorpora sólo a través de la dieta, especialmente de pescados grasos, aunque también puede ser a partir de nueces y semillas. “Lo que nosotros proponemos es producirlo para consumo humano con alto nivel de pureza a partir de microalgas en un medio controlado”, explicó.

El resultado es un aditivo que puede agregarse a lácteos, productos infantiles, y también utilizarse en cápsulas blandas para el mercado farmacológico. La propuesta de Herrera consiste en reutilizar la biomasa restante para consumo animal o generación de biogás. “Los microorganismos se cultivan en el agua, que se reciclarán para hacer economía circular y cuidar el medioambiente”, añadió.