Pymes y monotributistas: cómo son las líneas de créditos subsidiadas

El ministro de Economía, Sergio Massa, llamó a su equipo económico a que den precisiones sobre el paquete de medidas anunciado el domingo, para compensar los efectos de la devaluación. Esta vez fue el turno del secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, quien detalló cómo serán las nuevas líneas de crédito para empresas y monotributistas, que implicarán nuevo financiamiento por $250.000 millones.

"La decisión política es seguir con financiamiento a los sectores productivos, con créditos que estarán 52 puntos por debajo de la inflación”, indicó.

El programa de financiamiento a empresas y monotributistas ascenderá a $250.000 millones, que se sumarán al cupo de un billón que se encontraba vigente desde principio de año, por lo que el financiamiento ascenderá a $1,25 billones, según informó Tomás Canosa, subsecretario de la pequeña y mediana empresa, quien brindó los detalles junto a Gabriel Vienni, jefe de Gabinete de la secretaría.

Los cuatro puntos consistirán en:

1) ampliación de 11 puntos porcentuales en la bonificación de tasa para inversión productiva para las líneas de financiamiento del programa Crear. El destino será para inversión productiva, disponible a través del sistema bancario.

2) garantía para pymes del 100% de los créditos bancarios de hasta $100 millones por proyecto, con un cupo inicial de $150.000 millones. Las tasas de interés serán de hasta 70%.

3) consiste en financiamiento para monotributistas con líneas garantizadas 100% por el Estado a través del Fogar, con un cupo inicial de $100.000 millones. Será de hasta $4 millones, con tasa del 61% y se estima llegar a 2 millones de personas.

Aclararon que no bloqueará el acceso al mercado cambiario, pero aseguraron que se deberá acreditar el destino para fines productivos y no financieros. Según explicaron oficialmente, no será para monotributistas que cuenten con un trabajo en relación de dependencia.

4) Se creará un legajo único financiero y económico (LUFE) para simplificar el acceso a crédito a las pymes, como si fuera una especie de “historia clínica” de las pymes, en un proyecto realizado con AFIP, BCRA y el Banco Mundial.