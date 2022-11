Qatar 2022: cuánto cotiza en el mercado la Selección argentina y los otros equipos de Latinoamérica

El Mundial de Qatar contará con la presencia de seis selecciones latinoamericanas y entre ellas hay una gran dispersión en lo que a valor de mercado de sus jugadores refiere. La selección de Brasil es la segunda más cotizada en el mundo, después de la de Inglaterra, mientras que la de Costa Rica es la más modesta de toda la competencia, según publica Bloomberg.

En cuanto a los jugares latinoamericanos más caros de este Mundial, tomando como referencia las cotizaciones de mercado publicadas por el sitio TransferMarkt son: el brasileño Vinicius Júnior (u$s 123.600.000) y el uruguayo Federico Valverde (u$s 103.000.000) ambos pertenecientes al Real Madrid.

¿Cuál es la cotización de las selecciones latinoamericanas que van a Qatar 2022?

6. Costa Rica

La Selección de Costa Rica es la que tiene las cotizaciones más modestas. Muchos de sus jugares tienen un valor de mercado por debajo del millón de euros. El jugador tico con más valor del mercado es el histórico arquero Keylor Navas, hoy en el París Saint Germain cuya ficha cotiza u$s 5.150.000 según TransferMarkt. Sumando los 26 jugares que viajaron a Qatar, la selección costarricense tiene un valor de mercado de u$s 19.312.500.

5. Ecuador

Ecuador llega al Mundial de Qatar con Moisés Caicedo, su valor es de u$s 39.140.000. Caicedo es mediocampista de Brighton y Hove Albion inglés y tiene 21 años. El valor agregado de mercado de los 26 jugares de Ecuador es u$s 150.895.000.

4. México

La Selección de México llega a Qatar con un plantel cuya cotización se ubica en algo más de u$s 181 millones, más precisamente u$s 181.383.000. El jugador más caro, según la cotización del mercado, es Edson Álvarez, defensor de 25 años que juega en el Ajax de Países Bajos. Su ficha es de u$s 36.050.000.

3. Uruguay

El bicampeón del mundo del mundo llega a Qatar con un plantel de 26 jugadores, cuya valuación del mercado es superior a los u$s 463 millones, exactamente u$s 465.191.000. Hoy su jugador más caro es el antes mencionado Valverde, de apenas 24 años.

2. Argentina

El astro mundial Lionel Messi (35), por su edad ya no es el jugador más caro del plantel. Hoy ese lugar lo ocupa el delantero del Inter Lautaro Martínez (25) con una cotización de u$s 77.250.000. La cotización total del plantel es u$s 664.556.000.

1.Brasil

El plantel del pentacampeón del mundo acumula un valor de mercado total de más de mil millones de dólares, u$s 1.062.445.000. Si bien la figura es Neymar, su jugador más caro es Vinicius (22) que cuesta u$s 123.600.000 pese a su corta edad.