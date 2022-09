Qué propuestas le presentaron las pymes a Tombolini para poder importar

Autoridades de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) mantuvieron un encuentro con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, en el que se presentó un proyecto de ley de blanqueo de dólares para que las pymes puedan importar insumos y maquinarias.



El acceso a divisas fue la principal inquietud de Cgera, que le acercó propuestas a Tombolini en torno del uso de dólares propios para el pago de importaciones y presentó un conjunto de diagnósticos sectoriales, que el equipo de la Secretaría de Comercio se comprometió a revisar uno por uno.



Tombolini remarcó que "vamos a volver a reunirnos junto con nuestros equipos técnicos para trazar una hoja de ruta clara con pasos certeros, de aquí a fin de año. Queremos seguir construyendo un proceso de diálogo y trabajo articulado con el sector".

En tanto, el presidente de Cgera, Marcelo Fernández, sostuvo: "Tuvimos una reunión muy productiva con el secretario Tombolini, que escuchó las propuestas y las problemáticas de los sectores industriales y comerciales de nuestra entidad. Le entregamos una serie de propuestas que tienen que ver con agilizar la importación de insumos básicos para la producción y esperamos seguir trabajando en ese sentido".

En la reunión, de la que también participó el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, ambos sectores se comprometieron a seguir trabajando en los próximos días con el objetivo de analizar en detalle las importaciones e insumos para las pymes, tal como sucedió con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con el objetivo de continuar generando previsibilidad en materia económica.

Los pedidos de Cgera

Cgera propuso que se otorgue a las pymes industriales los mismos beneficios para la exteriorización de activos externos que, por la Ley 27.613, tiene en la actualidad la construcción.

Es decir, que exista la posibilidad de exteriorizar activos externos (dólares) para que sean destinados al pago de importaciones de insumos esenciales, bienes de capital, y de aquellos productos que sean necesarios para sustituir compras externas.

Además pidió que se establezca una administración del comercio exterior a través de declaraciones juradas de las empresas importadoras de insumos y/o materias primas para la industrialización de productos.

"Esta iniciativa consistiría en una declaración jurada cada 30 días de las pymes que necesiten importar un insumo o materias primas, que no se produzcan en el país para la fabricación de su producto final y que este o estas no superen el 25% de su facturación en el mismo periodo, es decir, que quede de manifiesto el agregado de valor al pedido de importación por parte de la empresa", detalló Cgera en un comunicado.



De esta manera, señaló la confederación, se "dará certidumbre de las necesidades de la industria en materia de importaciones y las autoridades sabrán fehacientemente el stock de dólares mensual que las pymes, por sector, necesitan imperiosamente para producir, evitando así sobrefacturaciones y especulaciones, ya que solo será por y cada 30 días".



Otra de las medidas propuestas fue la instrumentación de una lista de posiciones arancelarias estratégicas que "impliquen todas las materias primas que utilizan las industrias pymes, y garantizar para esa lista las autorizaciones para su importación y la provisión de las divisas necesarias para que puedan ser efectuadas, por parte del Banco Central".



La propuesta deja afuera de este beneficio todas las posiciones de productos terminados cuya importación podría ser autorizada, aunque no así su financiación.



Por último, pidió impulsar la creación de comercializadoras de productos argentinos en distintos países para que productos que no tienen un importador directo tengan posibilidad de acceder al mercado interno de, por ejemplo, Brasil y Paraguay.