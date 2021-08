Qué ventajas tiene el pagaré digital, la estrella financiera del 2021 para pymes y el agro

Durante el 2020 se puso de moda como herramienta financiera el e-check, y aunque su alto uso se mantiene, este año la novedad pasa por el pagaré digital. Este último la particularidad de contar con un plazo de hasta tres años y no solamente debe ser en pesos, también puede ser en dólares, asociado con inversiones a mediano y largo plazo. “Tanto con o sin pandemia, ambos instrumentos van a continuar”, anticipó Fernando Luciani, director ejecutivo - CEO del Mercado Argentino de Valores (MAV), en un webinar organizado por Ecos365 en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, y del que del que también participó Pablo Arcamone, director del Grupo América.

E-check y pagaré digital

"La digitalización, está en la base de esta irrupción que se dio en la pandemia por una cuestión lógica. Como concepto es imparable, todo se va a digitalizar. Hoy esta es la primera charla que hago fuera de zoom después de más de un año. Este nuevo ritmo lo podemos ver en el echeck y en el pagaré digital que tanto con o sin pandemia van a continuar", comenzó diciendo Luciani en el webinar de Ecos365 titulado “Mercado de capitales e instrumentos de financiación para pymes y el agro”.

En esta línea, diferenció la naturaleza para la cual fue concebido cada instrumento financiero. “El cheque es naturalmente en pesos, por eso para financiar el working capital es vital. Pero cuando una empresa necesita mayor ritmo de trabajo, el pagare puede financiar esto y además alguna inversión. Por dos razones, porque tiene un plazo de hasta tres años y no solamente en pesos si no que puede ser en dólares, asociado con inversiones a mediano y largo plazo”, apuntó.

Por su parte, Arcamone destacó que durante la pandemia, Grupo América fue uno de los primeros en poder hacer e-checks con sus clientes. “Vimos que es una gran oportunidad para captar empresas de todas partes de la Argentina, porque la digitalización siempre es sinónimo de eficiencia, deja de lado todo el posible error humano y las picardías que son negativas para el crecimiento, lo que genera más confianza”. En este punto, Luciani valoró que el 88% de los productos de financiación para pymes pasaron a ser digitales con la pandemia, y este camino no tiene retorno

“¿En qué momento se encuentra el esquema de cambios de cheques con pagarés?”, lo consultó Marcos Cicchirillo, director periodístico de Ecos365 y moderador del webinar. “El volumen que hay no es tan grande, pero creo que si se explica bien y lo entienden los productores, va a tener una muy buena aceptación y puede generar bastante volumen. Teniendo en cuenta que es un producto triple A para quien compra y para el productor una oportunidad de extender sus plazos de venta para cuando realmente lo necesita. Depende del producto, pero la mayoría busca pasar las elecciones, especulando un poco con el tipo de cambio, con los rumores de posibles devaluaciones. Mientras más se extiendan los precios, es la mejor estrategia para patear la pelota para adelante”, respondió.

Agro y mercado de valores

“Estamos en un momento en el que el productor quiere conservar el valor y capturar los buenos precios de la soja y el maíz, ante rumores de devaluación. Esto repercute en los productos que están en funcionamiento ahora como el cheque con pago diferido”, indicó Arcamone y destacó que la diferencia es que el contrato que el productor tiene con un exportador le otorga una gran seguridad. “De esta manera puede captar pesos para adecuar una estrategia según sus necesidades, va sobre una independencia financiera un poco más armada a cada uno de los productores y no tanto al crédito comercial que sigue vigente o al crédito bancario que ya viene todo armado", expresó.

Y entonces vinculó este contexto con la digitalización. “El inicio de América Agro tiene que ver con eso: nosotros armamos una alianza con una empresa que digitaliza los campos, entonces tenemos una parte productiva donde obtenemos la información para poder armar una estrategia comercial más a medida de cada uno de los productores. Después tenemos estrategias de financiamiento sobre las estimaciones previas. Es un poco lo que hay que empezar a pensar, el esquema de ir más a los precios", explicó Arcamone.

En cuanto al esquema de la propuesta, consiste en un contrato a firmar por el productor con un exportador. “Lo bueno es que va al mercado a través de un agente, que le permite hacerse de pesos sobre ese contrato. La ventaja que tiene es que sigue teniendo el contrato sin ponerle precio, mientras ya tiene los pesos para comprar los insumos para fertilizantes, para poder producir”, graficó. Entonces Grupo América le agrega la parte de digitalización para que sea aún más efectivo este financiamiento. “Cuando se utilizan estas herramientas y se conectan la parte productiva con la comercial y financiera, se empiezan a ver las rentabilidades. No es lo mismo financiarse en pesos ahora con una posible devaluación, que vender tu producto ahora y hacer el esquema tradicional. De esta manera no hay que tenerlo almacenado en un silo, o silo bolsa, que genera un costo agregado", sostuvo.

En torno a esto, Luciani valoró que se trata de hablarle al productor sobre financiamiento pero con las palabras que más entiende, que en definitiva es la soja, el trigo, o el contrato a financiar. “Si no querés no vendés la soja, pero te podés financiar en pesos para pagar los insumos. Cuando la digitalización sea masiva, va a haber muchos más productos a medida, pero esto es un buen antecedente para comenzar a avanzar”, graficó. "Nosotros armamos un fondo para quien no quiera ir a los exportadores tradicionales. Lo bueno es que el producto del MAV es triple A para los inversores", sumó Arcamone.

Estas nuevas puertas que se abren apuntan a conquistar a cada vez más sectores, con respuestas a medida de cada necesidad. “Nuestro set de productos se adapta a las necesidades de cada región. Un mercado eficiente tendría que poder resolver problemas regionales”, consideró el CEO del MAV y resaltó que el error que tienen muchos mercados es basarse en productos estándares. “La virtud de combinar un mercado abierto que tiene cheques de pago diferidos, cadenas de valores, pagarés en dólares o en pesos, facturas de créditos, etc. aplicado a la región, a lo que le sirve al de Rosario y al de Formosa o Bahía Blanca. Eso es lo que nos diferencia y nos permite una penetración, para llegar a empresas que se vinculan con clientes donde se dan ese matching de financiación e inversión", añadió.

¿Cuál es el atractivo para quienes buscan invertir en estos mercados? "Básicamente, estos son productos que los inversores ven atractivos porque es un sector que sumamente rentable, que siempre está a la vanguardia, tanto tecnológico como biotecnológico, propios de la región. Ahí son muchas las consultas, porque es una oportunidad para estar bien diversificado y en un sector interesante", respondió Arcamone.

Por último, y consultado acerca de cómo ve las proyecciones para el segundo semestre, Luciani afirmó: "Proyectamos una tendencia de recuperación lenta, en la actividad empresaria y muy focalizada en sectores. Va a haber algunos muy dinámicos que van a demandar mayor nivel de financiamiento, esto va a traccionar hacia arriba los volúmenes de financiación. Mientras que otros pueden ir más despacio, de todas maneras, nuestro mensaje es, que la tasa de financiamiento es algo coyuntural, la clave es que las pymes se vinculen con los agentes para que cuando tengan esa necesidad puedan aprovechar esta oportunidad”.