¿Quién es Rishi Sunak? el millonario electo primer ministro del Reino Unido

Luego de la renuncia de Liz Truss al cargo de Primera Ministra de Reino Unido la última semana y frente al rumor alrededor de una posible reelección de Boris Johnson, Rishi Sunak fue elegido como sucesor de la funcionaria que menos tiempo ocupó la gestión.

La crisis política que atraviesa al país europeo presentó un hecho sintomático luego de que Truss apareciera frente a la residencia oficial anunciando su declinación: la posible vuelta del excéntrico Johnson.

Si bien el ex premier, que dejó su lugar por variados escándalos, aseguró tener los apoyos de 100 conservadores para presentarse como opción, terminó desestimando la propuesta. "En los últimos días he llegado a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el Parlamento", comunicó este domingo.

Así, los dos nombres que más sonaban para suceder a Truss al frente de los 'tories' eran Sunak, excanciller de Hacienda británico, y Penny Mordaunt, líder de la Cámara de los Comunes, pero hoy la mujer retiró su candidatura.

"Hemos elegido a nuestro próximo primer ministro. Esta decisión es histórica y demuestra, una vez más, la diversidad y el talento de nuestro partido. Rishi tiene todo mi apoyo", expresó Mordaunt, tras detallar que la propuesta "ha sido aprobada de manera justa y exhaustiva".

Asimismo, aseguró que el país vive "tiempos sin precedentes", por lo que está claro que el partido necesita "certeza". Por último, indicó que tienen que unirse y trabajar juntos por el bien de la nación, agregando que hay mucho por hacer.

Perfil

Sunak, de 42 años, es hijo de padres africanos de ascendencia india. En el pasado trabajó como analista para distintos fondos de inversión, entre ellos el estadounidense Goldman Sachs, y amasó una considerable fortuna. Desde 2015 es diputado por el distrito de Richmond.

También trabajó para el Gobierno de la ex primera ministra Theresa May (2016-2019) hasta convertirse en responsable del Tesoro del Reino Unido durante la legislatura de Johnson, que posteriormente lo nombró canciller de Hacienda.

En varias ocasiones declaró que su objetivo es poner fin a la actual crisis económica en la que se halla su país, especialmente tras el anuncio de Truss de recortar los impuestos, hecho que generó desconfianza en los mercados y en la ciudadanía.