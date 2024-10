RIGI: ¿cómo queda el esquema de incentivos impositivos y aduaneros?

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) instrumentó los beneficios impositivos previstos en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que incluye un esquema de beneficios tributarios y aduaneros con estabilidad fiscal por un plazo de 30 años. La Resolución General 5590/2024 pone en marcha esta iniciativa contemplada en la ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La norma dispone en un mismo cuerpo normativo los procedimientos, formalidades y demás condiciones que los representantes de las empresas deberán observar para acogerse a los beneficios tributarios y aduaneros.

Entre los beneficios tributarios se establece una alícuota especial del 25% para el impuesto sobre las ganancias generadas por Vehículos de Proyecto Único (VPU), al tiempo que también otorga la opción de acogerse a una amortización acelerada de los activos involucrados en los proyectos. Por otro lado, el IVA será cancelado con certificados de crédito fiscal sin requerir autorización previa de la AFIP. Por su parte, el impuesto a los débitos y créditos será 100% computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.

En cuanto a los beneficios aduaneros: las importaciones temporales como las definitivas para consumo de bienes de capital, nuevos, repuestos, partes y componentes, estarán exentas de aranceles, de la tasa estadística y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención nacionales y/o locales. Además, las exportaciones de la producción de un VPU adherido al RIGI se encontrarán exentas de impuestos a partir del tercer año de la aprobación del proyecto y del segundo año cuando se trate de uno “estratégico” de u$s 1000 millones o más. A su vez, a estos bienes no se les podrán aplicar prohibiciones o restricciones de cualquier tipo, ya sean cupos, precios oficiales o prioridades para abastecer el mercado interno.

Los representantes de las empresas que busquen adherirse al RIGI deberán solicitar el alta en los impuestos y regímenes correspondientes en la web de la AFIP. Allí también podrán gestionar los certificados de crédito fiscal IVA. En ese sentido, deberán informar si optan por la amortización acelerada de cada uno de los bienes afectados al proyecto.

¿Qué es el RIGI?

El RIGI tiene como objetivo fomentar las grandes inversiones en la Argentina, promover el desarrollo económico, favorecer la creación de empleo e incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios. Abarca a sectores como forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.

El régimen permite el ingreso de inversiones con una base de u$s 200 millones que el Poder Ejecutivo puede incrementar por sector, mientras que para inversiones que puedan resultar en el posicionamiento de la Argentina como nuevo proveedor a largo plazo en mercados en los que aún no se cuente con participación relevante y que involucren inversiones en activos computables en etapas sucesivas, el monto podrá ser igual o superior a u$s 1000 millones.

Podrán solicitar la adhesión los denominados Vehículos de Proyecto Único (VPU), entre los que se cuentan las sociedades anónimas, las sucursales de sociedades extranjeras, sucursales dedicadas (de capitales extranjeros, establecidas con este tipo de sociedad), las uniones transitorias de empresas y los contratos asociativos. Los mismos deben tener por único y exclusivo objeto llevar a cabo una o más fases de un único proyecto de inversión admitido, mientras que no podrán desarrollar actividades ni poseer activos no afectados al proyecto respectivo (excepción, inversiones transitorias de su capital de trabajo).

Cabe destacar que los incentivos otorgados mediante el RIGI no podrán ser afectados ni por la derogación de la Ley 27742 ni por la creación de normativa tributaria, aduanera o cambiaria respectivamente más gravosa o restrictiva que las que se encuentran contempladas.