Radiografía fintech: ¿por qué la tecnología democratiza el acceso al financiamiento?

Se presentó una nueva edición del Informe de Crédito Fintech que la Cámara Argentina del sector realiza junto al ITBA, correspondiente al primer trimestre de 2025, con datos fundamentales para diseñar políticas, impulsar innovación y fortalecer a la industria en el país.

Crecimiento sostenido

* La cantidad de créditos Fintech creció 68% interanual y alcanza a 5,7 millones de operaciones vigentes.

* El número de usuarios de crédito Fintech llegó a 5,2 millones, un aumento del 65% interanual y equivalente al 27% de los tomadores de crédito del sistema financiero.

Participación en el sistema financiero

* El sistema financiero cuenta con 19,2 millones de usuarios de crédito y 1 de cada 4 recurre a las Fintech.

* A pesar de este fuerte crecimiento, el volumen de crédito Fintech todavía representa alrededor del 2% del total del sistema, con un monto promedio de $424.090 por crédito.

* El porcentaje de clientes que operan exclusivamente con Fintech es del 29%, unos 4 puntos menos que en 2024, reflejando una mayor combinación con servicios bancarios.

"El crédito Fintech se consolida como motor de inclusión: más acceso para pymes, más diversidad de usuarios y un sector cada vez más sólido".

Perfil de los usuarios

* Mujeres: concentran el 53% de los créditos, liderando la adopción.

* Jóvenes (18-39 años): representan el 53,5% de los clientes, una proporción 20 puntos superior a la banca.

* Empresas: se registró un crecimiento del 36% interanual en personas jurídicas, alcanzando unas 5.000 firmas con créditos Fintech.

Calidad de cartera

* Se mantiene estable, con una mejora de ~2 puntos porcentuales en incobrables respecto al Q1 2024, cerrando marzo de 2025 en torno al 4%.

* Los jóvenes presentan mayor irregularidad en sus pagos y las empresas muestran menores niveles de mora.